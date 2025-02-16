Луис Энрике рассказал, какая цель стоит перед ПСЖ в Лиге 1

Главный тренер ПСЖ подчеркнул, что у команды нет цели закончить сезон Лиги 1 без поражений.

Начало игры было очень ровным. «Тулуза» доставила нам много проблем, они очень хорошо оборонялись. Они играют сплочённо и являются трудолюбивой командой. Поле тоже было непростым, было сложно перемещать мяч. Но команда показала хорошее шоу. Команда была конкурентоспособной. Непобедимость не является для меня целью. Цель — выиграть лигу. Это всё, что у нас на уме.

Я очень доволен матчем против «Тулузы» в Лиге 1 между двумя играми Лиги чемпионов, где легко выпустить пар, но команда показала, что она мотивирована. Команда всегда демонстрирует одно и то же намерение, кто бы ни был в футболке, мы показали, что всегда конкурентоспособны, без расчёта, а это имеет неизмеримую ценность.