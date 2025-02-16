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Луис Энрике рассказал, какая цель стоит перед ПСЖ в Лиге 1

вчера, 09:27
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подчеркнул, что у команды нет цели закончить сезон Лиги 1 без поражений.

Начало игры было очень ровным. «Тулуза» доставила нам много проблем, они очень хорошо оборонялись. Они играют сплочённо и являются трудолюбивой командой. Поле тоже было непростым, было сложно перемещать мяч. Но команда показала хорошее шоу. Команда была конкурентоспособной. Непобедимость не является для меня целью. Цель — выиграть лигу. Это всё, что у нас на уме.

Я очень доволен матчем против «Тулузы» в Лиге 1 между двумя играми Лиги чемпионов, где легко выпустить пар, но команда показала, что она мотивирована. Команда всегда демонстрирует одно и то же намерение, кто бы ни был в футболке, мы показали, что всегда конкурентоспособны, без расчёта, а это имеет неизмеримую ценность.

Напомним, после двадцати двух туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, в активе парижан 56 очков (17 побед и 5 ничьих).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:05
Подожди..., и до этого дойдёт!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Сказал бы, что цель сейчас не вылететь!! И попасть в еврокубки))
shlomo
shlomo
вчера в 10:08
Ну для ПСЖ в своем чемпе других целей и быть не должно...
112910415
112910415
вчера в 09:54
цель довольно неожиданная ... )
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:37
На счёт цели в Лиге1 , Луиса могли бы и не спрашивать...)
Гость
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