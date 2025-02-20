«Сочи» выкупит нападающего «Спартака»

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сегодня, 14:22

«Сочи» выкупает за 25 миллионов рублей нападающего «Спартака» . Игрок подпишет трёхлетний контракт с возможностью продления на сезон. За «Спартаком» сохраняется право первоочередного выкупа Мелёшина (первый сезон — за 50 миллионов рублей, последующие сезоны — 75 миллионов рублей).

Напомним, 20-летний россиянин — воспитанник «красно-белых». С сентября 2024 года он выступает на правах аренды за «Сочи». В текущем сезоне на счету Мелёшина 18 матчей во всех турнирах, 9 голов и ассист.

Ранее сообщалось, что «Сочи» подпишет защитника из чемпионата Словакии.