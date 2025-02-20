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«Сочи» выкупит нападающего «Спартака»

сегодня, 14:22

«Сочи» выкупает за 25 миллионов рублей нападающего «Спартака» Павла Мелёшина. Игрок подпишет трёхлетний контракт с возможностью продления на сезон. За «Спартаком» сохраняется право первоочередного выкупа Мелёшина (первый сезон — за 50 миллионов рублей, последующие сезоны — 75 миллионов рублей).

Напомним, 20-летний россиянин — воспитанник «красно-белых». С сентября 2024 года он выступает на правах аренды за «Сочи». В текущем сезоне на счету Мелёшина 18 матчей во всех турнирах, 9 голов и ассист.

Ранее сообщалось, что «Сочи» подпишет защитника из чемпионата Словакии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:25
удачи парню !
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:30, ред.
Да, к сожалению в Спартаке сейчас именно такие вот ментальные проблемы, а из них уже все остальные вытекают как следствие. В Спартаке не знают что такое быть великим клубом и какой это труд и характер, там думают что уже всё сделано и получено и можно почивать на лаврах былых побед. А былые победы достигались как раз обычными трудягами уважавшими своё дело, которым было стыдно перед болельщиками за малейший промах, сейчас таких людей попросту нет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:26
Получается школа Спартака очень слабая если воспитывает слабаков.
Пожалуй я с вами соглашусь.
Может по этому Спартак забил на свою школу, лучше напокупать пачками легионеров.
Хотя получается это вина Спартака как не крути.
Bad Listener
Bad Listener ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:17, ред.
Ну если игрок теряет себя и свои ценности здоровые (при условии что они у него были изначально, что не факт) в нездоровой среде лукойловской то он слабохарактерная ведомая жертва. Надо быть сильнее обстоятельств, именно это и определяет сильных людей. А валить свои проблемы на окружающую действительность равно добровольно лишать себя права выбора. Среда нынешнего Спартака действительно расхолаживает многих, но не всех, у кого то находятся силы саму с себя спрашивать и самого себя дисциплинировать и взращивать как хорошего игрока. Павел не из этих людей оказался. И что что не нужен клубу, это повод плохо играть в футбол? Клубов тысячи, кому то хороший игрок пригодится. Взрослый мужик взял бы свою жизнь и карьеру в свои руки, но деньги с бензоколонки не отпускают в погоню за мечтой
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:05
А может проблема не в самом игроке, а в клубе?
Скажи как могут молодые пацаны прогресировать если они не нужны клубу?
В Спартаке за всю историю мало своих воспитанников, которые заиграли за основу но если ещё в советское время и 90-х годах свои воспитанники становились лидерами команды, то сейчас это практически не возможно.
Сейчас главное купить легионеров, а свои пусть деградируют.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:31
Ну вот кое что встаёт на своё место, уровень Павла при всём уважении это пердив, и то где то в середине таблицы наверное
bhhajv27b8b2
bhhajv27b8b2
сегодня в 14:27
Сочи он устраивает получая игровую практику
Гость
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