ЦСКА подписал капитана юношеской сборной России

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сегодня, 14:11

Полузащитник «Спартака-2» и юношеской сборной России продолжит карьеру в ЦСКА . С игроком подписан контракт на три года с возможностью продления на сезон. ЦСКА заплатил за Пономарчука 15 миллионов рублей, а также «Спартак» получит 10% от последующей его продажи. «Армейцы» выиграли борьбу за 18-летнего россиянина у «Локомотива» и «Динамо».

Стоит отметить, что в детстве Пономарчук начинал заниматься футболом в академии ЦСКА . Позже он перешёл в академию «Локомотива», из которой в возрасте четырнадцати лет перебрался в академию «Спартака». На счету Пономарчука 16 матчей во Второй лиге, в которых он отметился ассистом.