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ЦСКА подписал капитана юношеской сборной России

сегодня, 14:11

Полузащитник «Спартака-2» и юношеской сборной России Артём Пономарчук продолжит карьеру в ЦСКА. С игроком подписан контракт на три года с возможностью продления на сезон. ЦСКА заплатил за Пономарчука 15 миллионов рублей, а также «Спартак» получит 10% от последующей его продажи. «Армейцы» выиграли борьбу за 18-летнего россиянина у «Локомотива» и «Динамо».

Стоит отметить, что в детстве Пономарчук начинал заниматься футболом в академии ЦСКА. Позже он перешёл в академию «Локомотива», из которой в возрасте четырнадцати лет перебрался в академию «Спартака». На счету Пономарчука 16 матчей во Второй лиге, в которых он отметился ассистом.

Ранее ЦСКА подписал воспитанника «Зенита».

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Все комментарии
f3h5qywhcv2j
f3h5qywhcv2j
сегодня в 15:36
Не лучший вариант для молодого игрока, возможно, ему повезет.
Гость
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