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Стало известно, готов ли «Спартак» отпустить Мелёшина

сегодня, 13:35

В «Спартаке» не рассчитывают на нападающего Павла Мелёшина, который находится в аренде в «Сочи».

Ранее сообщалось, что сочинцы намерены выкупить Мелёшина.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:55
Спартак может поступить умно.
Павел спартач по крови, но сейчас ему не пробиться в основу, поэтому на ближайшие годы он будет либо на лавке, либо скитаться по арендам.
Думаю не стоит перечислять сколько подобная практика сгубила молодых игроков в особенности воспитанников Спартака.
Просто надо договориться с игроком, отпустить его в свободное плаванье на три года, а после вернутся к обсуждению возвращение в команду.
Выгода будет огромная и прежде всего в психологии, игрок не будет дергаться и спокойно прогрессировать. А Спартаку через три года не придётся покупать игрока, а просто заключить с ним контракт... при условии если договорятся.
Оледжан
Оледжан
сегодня в 14:01
Лучше в Сочи, чем мариноваться под Угальде
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:46
Не расчитывают,надо продать.
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