Стало известно, готов ли «Спартак» отпустить Мелёшина

В «Спартаке» не рассчитывают на нападающего Павла Мелёшина, который находится в аренде в «Сочи».
Ранее сообщалось, что сочинцы намерены выкупить Мелёшина.
В «Спартаке» не рассчитывают на нападающего Павла Мелёшина, который находится в аренде в «Сочи».
Ранее сообщалось, что сочинцы намерены выкупить Мелёшина.
Павел спартач по крови, но сейчас ему не пробиться в основу, поэтому на ближайшие годы он будет либо на лавке, либо скитаться по арендам.
Думаю не стоит перечислять сколько подобная практика сгубила молодых игроков в особенности воспитанников Спартака.
Просто надо договориться с игроком, отпустить его в свободное плаванье на три года, а после вернутся к обсуждению возвращение в команду.
Выгода будет огромная и прежде всего в психологии, игрок не будет дергаться и спокойно прогрессировать. А Спартаку через три года не придётся покупать игрока, а просто заключить с ним контракт... при условии если договорятся.
Павел спартач по крови, но сейчас ему не пробиться в основу, поэтому на ближайшие годы он будет либо на лавке, либо скитаться по арендам.
Думаю не стоит перечислять сколько подобная практика сгубила молодых игроков в особенности воспитанников Спартака.
Просто надо договориться с игроком, отпустить его в свободное плаванье на три года, а после вернутся к обсуждению возвращение в команду.
Выгода будет огромная и прежде всего в психологии, игрок не будет дергаться и спокойно прогрессировать. А Спартаку через три года не придётся покупать игрока, а просто заключить с ним контракт... при условии если договорятся.