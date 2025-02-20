Глебов подписал контракт с «Динамо»

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сегодня, 13:12

Полузащитник «Ростова» подписал пятилетний контракт с «Динамо». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, Глебов перешёл в «Ростов» из «Анжи» в январе 2019 года. За ростовчан он провёл 191 игру, забил 12 мячей и отдал 17 голевых передач. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 17 игр в РПЛ (гол, ассист, 4 жёлтых карточки) и 6 игр в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает Глебова в 8 миллионов евро.

Ранее «Динамо» объявило о подписании защитника «Лануса» Хуана Касереса.