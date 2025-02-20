Глебов подписал контракт с «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подписал пятилетний контракт с «Динамо». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, Глебов перешёл в «Ростов» из «Анжи» в январе 2019 года. За ростовчан он провёл 191 игру, забил 12 мячей и отдал 17 голевых передач. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 17 игр в РПЛ (гол, ассист, 4 жёлтых карточки) и 6 игр в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает Глебова в 8 миллионов евро.
Ранее «Динамо» объявило о подписании защитника «Лануса» Хуана Касереса.
Глебов последний сезон в Ростове, по моему мнению, сдал.
И довольно прилично сдал...
Как себя проявит в Динамо, как сложатся отношения с игроками, тренерами - через месяц-полтора после начала "весеннего" отрезка что-то можно будет предварительно сказать...
Глебов последний сезон в Ростове, по моему мнению, сдал.
И довольно прилично сдал...
Как себя проявит в Динамо, как сложатся отношения с игроками, тренерами - через месяц-полтора после начала "весеннего" отрезка что-то можно будет предварительно сказать...
С ним всегда приятно пообщаться о футболе.
И не только. )
С ним всегда приятно пообщаться о футболе.
И не только. )
Думал, что хоть на ЭТОЙ новости что-то выскажет: всё таки его любимый клуб - Динамо.
А что-то нет его...
Думал, что хоть на ЭТОЙ новости что-то выскажет: всё таки его любимый клуб - Динамо.
А что-то нет его...