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Глебов подписал контракт с «Динамо»

сегодня, 13:12

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подписал пятилетний контракт с «Динамо». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, Глебов перешёл в «Ростов» из «Анжи» в январе 2019 года. За ростовчан он провёл 191 игру, забил 12 мячей и отдал 17 голевых передач. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 17 игр в РПЛ (гол, ассист, 4 жёлтых карточки) и 6 игр в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает Глебова в 8 миллионов евро.

Ранее «Динамо» объявило о подписании защитника «Лануса» Хуана Касереса.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 15:42
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 15:11
    Поздравлю ли Динамо с приобретением или что-то другое подумаю и напишу только уже где-то в апреле-мае.
    Глебов последний сезон в Ростове, по моему мнению, сдал.
    И довольно прилично сдал...
    Как себя проявит в Динамо, как сложатся отношения с игроками, тренерами - через месяц-полтора после начала "весеннего" отрезка что-то можно будет предварительно сказать...
    derrik2000
    derrik2000 ответ Haizenberg (раскрыть)
    сегодня в 15:07
    Тогда ладно.
    С ним всегда приятно пообщаться о футболе.
    И не только. )
    Haizenberg
    Haizenberg ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 15:05, ред.
    Он как Месси в сборной, «то уходит, то возвращается».
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 14:34, ред.
    Как болельщик Спартака скажу что это праздник как ни странно для меня. Второго Умярова не будет полировать лавку на Открытии Арене. Прям отлегло... бы если бы не странный интерес к новому никчёмному опорнику Иличу
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 13:55
    Кто-нибудь знает, куда пропал Виктор - Capral ???
    Думал, что хоть на ЭТОЙ новости что-то выскажет: всё таки его любимый клуб - Динамо.
    А что-то нет его...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:52
    В отличие от Зенита, который любит при цене 6 млн, покупать за 18. Но там мешок с деньгами значительно больше и он не завязан (мешок)
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 13:51
    Глебов получил повышение в классе, а Ростов положил на свой счёт круглую сумму. Опорник он хороший.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:14
    8 стоит и за восемь продали. Всё по уму...
    BaresiTheBest
    BaresiTheBest
    сегодня в 13:13
    Хороший трансфер. Жаль Спартак Наилюшку не заменил этим парнем.
    Гость
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