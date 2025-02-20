Переход Саласара в «Спартак» сорвался

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сегодня, 12:57

Полузащитник «Бенфики» не перейдёт в «Спартак». Стороны были близки к заключению соглашения, но в последний момент «красно-белые» отказались от данного трансфера, чтобы не портить отношения с «Зенитом», который ранее был в шаге от приобретения уругвайца.

Сообщается, что «Спартак» был готов предложить те же условия, что и «сине-бело-голубые», то есть 15 миллионов евро, которые могут вырасти до 20 миллионов в зависимости от коллективных и индивидуальных целей (в случае чемпионства «Спартака» «Брага» получила бы 2,5 миллиона евро и за каждые десять матчей Саласара португальцам выплачивали бы по 500 тысяч евро).