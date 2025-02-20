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Переход Саласара в «Спартак» сорвался

сегодня, 12:57

Полузащитник «Бенфики» Родриго Саласар не перейдёт в «Спартак». Стороны были близки к заключению соглашения, но в последний момент «красно-белые» отказались от данного трансфера, чтобы не портить отношения с «Зенитом», который ранее был в шаге от приобретения уругвайца.

Сообщается, что «Спартак» был готов предложить те же условия, что и «сине-бело-голубые», то есть 15 миллионов евро, которые могут вырасти до 20 миллионов в зависимости от коллективных и индивидуальных целей (в случае чемпионства «Спартака» «Брага» получила бы 2,5 миллиона евро и за каждые десять матчей Саласара португальцам выплачивали бы по 500 тысяч евро).

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 15:52
Ну тут без Заремы не обошлось, она сала терпеть не может.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:49
Для спартака это топ игрок
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:23, ред.
- А кто сказал, что это Спартак решил сыграть в "доброго дядю"?
- На других порталах информация совсем другая...

В Португалии сообщили, что "Брага" не отпустит Родриго Саласара в "Спартак" из-за "Зенита".

Как сообщает O jogo, полузащитник португальской "Браги" Родриго Саласар не перейдёт в московский "Спартак".

По информации источника, трансфер 25-летнего уругвайского футболиста сорвался из-за нежелания "Браги" провоцировать конфликт между московским клубом и "Зенитом", который также претендовал на игрока...

- Как видим - это уже совсем другая история...
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 15:03
Мда... Конкурирующие команды в рамках одного и того же чемпионата "чтобы не портить отношения".... Сложно представить себе такое в нормальных чемпионатах.
матос
матос ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 14:40
Вы правы!!!!
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 14:30
А До конца дня он еще раз перейдет в Зенит, потом снова к нам, потом сорвется трансфер везде куда можно, а в полночь объявят о переходе Салазара в Краснодар.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:26, ред.
А что мы с Зенитом вдруг клубами побратимами стали? В смысле не портить отношения? Лукойл Газпрому публично вылизывать начал? Стыдно, господа. Конечно надо держатья за эти чудесные полные любви и взаимопонимания отношения с Зенитом, продавать им всех кого они захотят ещё.

И не понятно причём здесь Брага или Бенфика, всё таки чей игрок то?
lotsman
lotsman
сегодня в 14:14
И в Спартак сорвался, и в Зените его не будет.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:11
Прогиб заЩитан. А какая причина на самом деле- мне по барабану
q3n8qsqkf46z
q3n8qsqkf46z
сегодня в 14:11
Ну и слава богу, не нужен этот слишком дорогой игрок, только бы разлад в команду принес.
Оледжан
Оледжан
сегодня в 14:00
Ничего не понял, но очень интересно
матос
матос
сегодня в 13:58
звонок из Кремля в офис Аликперова?
lotsman
lotsman
сегодня в 13:51
".........чтобы не портить отношения с "Зенитом"..............."
Глупее ничего придумать не могли?)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:34
Никогда такого не было и вот опять
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 13:31
И вообще что это за переговоры. Ну можно же позвонить туда спросить -это тело продается? вам столько ему зп столько. Согласны-подписываем контракт. Нет-идите лесом. Все! Зачем эта комедия и трата времени что с инвалидом с сербии что с турецкими свистками? зачем какие то вылеты агентов в Москву? Взрослые люди такой херней страдают-диву даешься. Только время зря потеряли..
derrik2000
derrik2000
сегодня в 13:28
Какое-то совершенно НЕаргументированное и НЕлогичное заявление...
Или КРЕМЛЬ вмешался??? )))
Не, я понимаю, что если бы на стадии переговоров отказалась та или иная сторона и всяко не по такой ГЛУПОЙ причине, но когда УЖЕ ПРИЛЕТЕЛ В МОСКВУ АГЕНТ с целью подписать договор!??
Надеюсь, эта новость с такой "убедительной" аргументацией скоро исчезнет.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 13:27
Мля да пусть в нищей Браге киснет дальше.. Бомжи уже у ЦСКА суперопорника Зделара взяли и еще 100500 бразил. А Кахигао нужно спокойно присматривать атлета опорника либо на рынке ЛА либо во французской лиге. Такие бабки как Спартак предлагал на дороге не валяются тем более в евросередняках и Аргентине. А центр сейчас-Мартинс Барко Пруцев. Зоба с Умяром на замене. До лета спокойно дотянем. А с португальскими и турецкими проститутками дел больше иметь вообще не надо.. ИМХО..
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:16
Согласно этой логики получается, что до этого Зенит давал , заведомо "не приемлемые гарантии оплаты" за данного игрока , наверное для того , что бы переход сорвался и остальные клубы РПЛ о них плохо не думали...)))
8hnxdxpgh55z
8hnxdxpgh55z
сегодня в 13:11
«красно-белые» отказались от данного трансфера, чтобы не портить отношения с «Зенитом»,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400603/salasar-rodrigo-spartak 20.02.2025

Во оно чё получается то, а я то думал, что это, особенно игроки Спартака и Зенита каждый матч "в дёсна целуются".
Соболев со смеху чуть ли не травмировался.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:08, ред.
Какая то глупость , а не серьезное сообщение.....)...причем здесь зенит...Ну зачем такую инфу расчитанную для детей давать...)))
BaresiTheBest
BaresiTheBest
сегодня в 13:08
Жаль. Игрок отличный. Лучше бы Спартак кого то из Жедсон, Саласар подписали, а не экзотического Гарсию, да ещё и за такие деньги.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 13:05
Ну и слава Богу
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:02
Очередь Динамо вести переговоры с ним, а в конце отказаться))) чтоб не портить отношения со Спартаком))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:00
".. «красно-белые» отказались от данного трансфера, чтобы не портить отношения с «Зенитом"
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Ахахах)))) чё за глупости?))
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