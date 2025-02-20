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Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

вчера, 20:16

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно своего будущего.

Я хочу остаться в «Манчестер Сити» и продолжить работу в клубе. Таков мой план.

Уверен ли я в этом? Да, да, да.

Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу».

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Все комментарии
BaresiTheBest
BaresiTheBest
вчера в 23:50
    Capral
    Capral
    вчера в 23:42, ред.
    Ну на счет величия можно и поспорить, если конечно освежить память и вспомнить, как Депор громил Милан-4:0, после гостевого поражения-1:4, и всю ту знатную компанию во главе с Анчелотти... Да и Юве, помнится, тоже побеждал Анчи с Миланом-3:0. Да многое еще можно вспомнить...

    Это я про Милан, если кто не понял.
    R. Carlos
    R. Carlos ответ BaresiTheBest (раскрыть)
    вчера в 23:31
      R. Carlos
      R. Carlos ответ BaresiTheBest (раскрыть)
      вчера в 23:29
      Ого
      Сколько злости
      Capral
      Capral
      вчера в 23:20
      Ну а я, к примеру- никогда не болел за киевское Динамо и даже наооборот, но при этом, старался посещать все матчи киевлян в Киеве, чтобы видеть другие команды, потому что любил и люблю советский футбол. И неоднократно бывал на базе киевлян. А Бундес мне неинтересен, поэтому и не хожу.
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest
      вчера в 23:10
      А я например близко не болельщик зенитушки, но учитывая, что живу сейчас в лен области, хожу по возможности на их матчи. При этом являясь болельщиком Спартака и ежегодно покупая абонемент на домашние матчи, но получается посмотреть далеко не все игры.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:05
      А я и врать не буду, конечно не видел, потому что не болельщик этого клуба, как и всей Бундеслиги в целом. Один раз, за все 30 лет жизни в Германии был на стадионе в Кёльне, когда гостил у друзей, болельщиков этого клуба. Пригласили. Но это было очень давно. Это сейчас, я частично приобщился к Бундесу, просто для интереса, посмотреть, что будет в работе Компани, а так, конечно- не хожу на стадион и не скрываю этого.
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest
      вчера в 22:56
      Мне дела нет может это кто-то проверть или нет. Тем более, что речь вообще не о том кто был на матчах своего клуба, а кто нет.
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest
      вчера в 22:55
      Я вот допускаю, что кто-то ни одного матча Штутгарта не видел, несмотря на то, что живёт в данном городе.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:55
      Возможно, но пока- это только слова, которые никто не проверит...
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest ответ R. Carlos (раскрыть)
      вчера в 22:43
      Последняя фраза в стиле Златана. Смешно.
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest
      вчера в 22:42, ред.
      Представь себе видел и не один раз. А в том числе матчи Интера, Юве, Ромы, Наполи, Лацио, Фиорентины, Валенсии против Реала и класико.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:38
      А тот кто болеет за Милан, точно видел этот клуб вживую?!
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest ответ R. Carlos (раскрыть)
      вчера в 22:32
      Да да, дивная история.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 22:32
      Без перестройки , ускорения и гласности ничего не добиться.
      Проверено временем.
      R. Carlos
      R. Carlos ответ BaresiTheBest (раскрыть)
      вчера в 22:30
      Знаете как я начал болеть за Реал ???
      Чисто случайно
      В 98м на ЧМ я увидел (это был мой 1й увиденный по тв чм) игру сб Бразилии протисб Шотландии
      Меня покорила та сборная Бразилии
      За сб Бразилии играл левый защитник Роберто Карлос
      Мне его игра очнь понравилась егго скорость удар техника
      Как потом я узнал - Роберто Карлос играл за Реал Мадрид
      Вот я и начал болеть за сб Бразилии и Реал
      Потом уже я узнал из футбольных журналов которые покупал на карманные деньги будучи 5ти классником что Реал титулованный сильный и великий клуб
      Повезло мне с выбором клуба ?не знаю
      Но одно знаю точно
      Не я выбрал Реал
      Реал выбрал меня
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest ответ R. Carlos (раскрыть)
      вчера в 22:28
      А причём тут вчерашний матч и Величие??? Напомнить как Реал выглядел против Ливерпуля, когда 4-0 влетал. Где там было Величие??? Где оно было когда Барса 6-2 громила или 5-0. Была жалкая команда и никакого Величия.
      R. Carlos
      R. Carlos ответ BaresiTheBest (раскрыть)
      вчера в 22:21
      Да
      Доля истины в этом есть
      Я не запрещаю МС быть богатым клубом
      Но Великим себя называть им как то рано
      Вы так не считаете ?
      Ну выиграли несколько чемпионатов Англии ну 1 лигу чемпионов и что ?
      Уже стали великими ?
      Вот лет чеиез 20 когда у них будут постоянные трофеи - вот тогда можно уже будет претендовать на то что бы быть на равне по величию с Реалом Барселоной Баварией Ливерпулем МЮ Ювентусом Миланом
      Эти и ещё несколько других - они великие
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 21:53
      Гвардиоле пока доверяют, по инерции - всё-таки при нём Манчестер Сити завоевал много трофеев... Но, я так думаю, это пройдёт и довольно скоро. Пеп выработал свой ресурс, он должен уйти.
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest
      вчера в 21:51
      Вы что кто за Реал болеет считаете это какой-то привилегией??? Вы просто выбрали себе самый титулованный клуб. И мне смешно от гордости боления за него. Я ещё понимаю если здесь сидели на сайте жители Мадрида которые поклениями бы болели за Реал, но дело вообще так не обстоит. Большинство даже вживую Реал никогда не увидят.
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest ответ R. Carlos (раскрыть)
      вчера в 21:47
      Реал же изначально был самым богатым клубом. Вот и купил себе величие. Напомню как Яшину Бернабеу предлагал вписать любую зарплату за переход в королевский клуб.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
      вчера в 21:42
      будет новый МанСити. еще более крутой, чем был.
      зимние новички удачно трансферные сделки.
      вчера Хусанов отыграл очень хорошо справа, значит теперь есть эта опция.
      есть Мармуш и Нико, Холланд получил вечный контракт.
      пишут. что МС готовит такой же контракт и для Родри.
      жду дебюта аргентинского дарования - Клаудио Эчеверри.
      вернется в строй Оскар Бобб.
      будут и еще летние приобретения мирового уровня.
      а Пеп Гвардиола тот тренер которому можно верить.
      и лучшего тренера МС не найти))
      BaresiTheBest
      BaresiTheBest
      вчера в 21:40
      С чего он должен уходить после одного провального сезона после кучи успешных лет в МС??? Это глупость. И не надо про Клоппа орать. Тот крохи собрал со стола. За столько лет только один титул чемпиона АПЛ.
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 21:29
      Собрать новый, чемпионский состав - это новый вызов для Пепа, а цикл этого состава заканчивается, Пеп ставит личные антирекорды и всё такое! Получится ли создать новую чемпионскую машину, покажет время. Зимние трансферы были первыми шагами к этому, летом "шоппинг" продолжится, но и чистка рядов ожидается
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 21:28
      Вот Пеп с таким настроем и смотри в будущее , а то напугаю , не напугаю! )
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 21:24
      Ну конечно он хочет остаться. Больше скажу, он по собственной воле вряд ли уйдёт. Ни в одном футбольном клубе ему не будут так заносить на поворотах пятую точку, ни в одном клубе ему не дадут столько денег на трансферы и не будут покупать любого игрока, на которого он укажет пальцем, ни в одном клубе не будут выполнять все его прихоти и терпеть его капризы и истерики, и ни в одном клубе ему не будут платить такую зарплату. Гвардиола всё это очень хорошо понимает, и никуда по собственной воле не уйдет с такого насиженного и сладкого места.
      Capral
      Capral
      вчера в 21:02, ред.
      Сразу вспомнилась советcкая песенка: "Да да да- мы хотим сегодня, да да да- мы хотим сейчас"!
      R. Carlos
      R. Carlos
      вчера в 20:56
      Молодец
      Вчера этот клуб показал своё "вЕЛИЧИЕ"
      Величие за деньги не купить
      Гость
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