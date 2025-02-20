Гвардиола ответил на вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно своего будущего.
Я хочу остаться в «Манчестер Сити» и продолжить работу в клубе. Таков мой план.
Уверен ли я в этом? Да, да, да.
Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Реалу».
зимние новички удачно трансферные сделки.
вчера Хусанов отыграл очень хорошо справа, значит теперь есть эта опция.
есть Мармуш и Нико, Холланд получил вечный контракт.
пишут. что МС готовит такой же контракт и для Родри.
жду дебюта аргентинского дарования - Клаудио Эчеверри.
вернется в строй Оскар Бобб.
будут и еще летние приобретения мирового уровня.
а Пеп Гвардиола тот тренер которому можно верить.
и лучшего тренера МС не найти))
зимние новички удачно трансферные сделки.
вчера Хусанов отыграл очень хорошо справа, значит теперь есть эта опция.
есть Мармуш и Нико, Холланд получил вечный контракт.
пишут. что МС готовит такой же контракт и для Родри.
жду дебюта аргентинского дарования - Клаудио Эчеверри.
вернется в строй Оскар Бобб.
будут и еще летние приобретения мирового уровня.
а Пеп Гвардиола тот тренер которому можно верить.
и лучшего тренера МС не найти))