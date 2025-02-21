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Шарлю прекратили платить зарплату в «СКА-Хабаровске» после неявки на сборы

сегодня, 15:56

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев рассказал источнику о том, что клуб больше не выплачивает зарплату ивуарийскому нападающему Жану Шарлю после того, как он не приехал на сборы.

Мы отправляем на почту Шарлю официальные письма, он в расположении клуба так и не появлялся. Сначала он самостоятельно поехал в китайский клуб «Яньбянь Лонджинь», там не знали, что футболист не свободен, клуб хотел его оставить, но не хотел платить деньги. Мы связались с китайским клубом, спросили, каким образом наш футболист находится у них в расположении. Там засуетились, понимали, что это нарушение регламентов, отпустили его.

Мы в любом случае будем в выигрыше, действуем по закону, он бегает по разным клубам, какие-то люди его наставляют. Хотя мы ему деньги не платим, у него же прогулы тренировок. Футболист сидит без денег, без команды, непонятное поведение. Мог спокойно доиграть, поехал бы в команду, ведь к нему все относились очень доброжелательно, болельщики его любят.

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Датак
Датак
сегодня в 17:13
Селюка клиент поди..?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:38
Ох этот бедный , несчастный Шарль! )
Гость
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