Винисиус стал совладельцем португальского клуба

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вчера, 21:06

Нападающий мадридского «Реала» приобрел долю акций футбольного клуба «Алверка», выступающего во втором по силе дивизионе Португалии.

Ранее предприниматель Рикарду Висинтин объявил о намерении продать свою долю в клубе.

По информации источника, пакет акций будет передан группе испанских и бразильских инвесторов, среди которых фигурирует Винисиус. Сумма сделки оценивается в € 10 млн.