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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияПортугалия. Сегунда 2024/2025

Винисиус стал совладельцем португальского клуба

вчера, 21:06

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор приобрел долю акций футбольного клуба «Алверка», выступающего во втором по силе дивизионе Португалии.

Ранее предприниматель Рикарду Висинтин объявил о намерении продать свою долю в клубе.

По информации источника, пакет акций будет передан группе испанских и бразильских инвесторов, среди которых фигурирует Винисиус. Сумма сделки оценивается в € 10 млн.

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Все комментарии
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
...сейчас Я вам расскажу сказку о двух Великих футболистах
из Бразилии Пеле и Гарринча ... Один гуляка,повеса, рубаха-парень,
транжира и бабник,ушедший в 50 -сят и абсолютно другой по менталитету, дисциплине, карьере и бизнесу,ушедший в преклонном возрасте! Две разных судьбы!
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:13
Уже начинает делать себе задел на пенсию...:))
Гость
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