Винисиус стал совладельцем португальского клуба

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор приобрел долю акций футбольного клуба «Алверка», выступающего во втором по силе дивизионе Португалии.
Ранее предприниматель Рикарду Висинтин объявил о намерении продать свою долю в клубе.
По информации источника, пакет акций будет передан группе испанских и бразильских инвесторов, среди которых фигурирует Винисиус. Сумма сделки оценивается в € 10 млн.
из Бразилии Пеле и Гарринча ... Один гуляка,повеса, рубаха-парень,
транжира и бабник,ушедший в 50 -сят и абсолютно другой по менталитету, дисциплине, карьере и бизнесу,ушедший в преклонном возрасте! Две разных судьбы!
из Бразилии Пеле и Гарринча ... Один гуляка,повеса, рубаха-парень,
транжира и бабник,ушедший в 50 -сят и абсолютно другой по менталитету, дисциплине, карьере и бизнесу,ушедший в преклонном возрасте! Две разных судьбы!