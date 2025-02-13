По информации источника, текущие правила прибыли и устойчивого развития Английской Премьер-Лиги должны остаться в силе на следующий сезон.
Клубы изначально согласились принять нововведения, чтобы заменить существующие правила, вызывающие споры. Однако команды проголосовали за то, чтобы отложить введение новшеств. Как сообщается, такое решение было принято после того, как «Манчестер Сити» снова оспорил правила АПЛ о сделках с ассоциированными сторонами (APT).
но когда Сити стал забирать все внутренние трофеи и потеснил мастодонтов,
сразу все за ФФП стали.
но когда Сити стал забирать все внутренние трофеи и потеснил мастодонтов,
сразу все за ФФП стали.