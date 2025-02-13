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Клубы АПЛ отложили введение новых финансовых правил

вчера, 21:52

По информации источника, текущие правила прибыли и устойчивого развития Английской Премьер-Лиги должны остаться в силе на следующий сезон.

Клубы изначально согласились принять нововведения, чтобы заменить существующие правила, вызывающие споры. Однако команды проголосовали за то, чтобы отложить введение новшеств. Как сообщается, такое решение было принято после того, как «Манчестер Сити» снова оспорил правила АПЛ о сделках с ассоциированными сторонами (APT).

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Перевод с dailymail.co.uk
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протон
протон
вчера в 23:22
Ну это же явно правило для богатые богатеют бедные беднеют, богатые клубы больше зарабатывают и имеют право больше тратить, а бедные так как мало зарабаывают не имеют права хотя бы влить некую сумму для того чтобы увеличить доход в будущем. Правило которое создано для того чтобы топ клубы всегда имели некую разницу с остальными
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:59
когда Сити просто взбирался в топ-4, никого это не волновало.
но когда Сити стал забирать все внутренние трофеи и потеснил мастодонтов,
сразу все за ФФП стали.
shlomo
shlomo
вчера в 22:07
Да уж.... не все спокойно в АнгЛиЦком королевстве...
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