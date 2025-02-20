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вчера, 16:46

В связи с экономическими мерами, принятыми руководством футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» при новом владельце , подразделение, отвечающее за материально-техническое обеспечение клуба, включая обслуживание стадиона «Олд Траффорд», тренировочной базы в Каррингтоне и других объектов, вынуждено осуществлять строгий контроль расходов.

Теперь поручено пересчитывать коробки с шурупами, чтобы не заказывать лишних. Однажды сотрудник базы оформил крупный заказ канцелярских товаров, но заявка на скотч была отклонена, поскольку на тот момент его посчитали ненужным.

Снижение затрат затронуло все сферы деятельности клуба. Персонал отмечает сокращение порций и разнообразия блюд в столовой на стадионе, а также повышенную осторожность поваров при удовлетворении дополнительных просьб посетителей. Закупка овощей для базы в Каррингтоне требует дополнительного одобрения руководства.

Кроме того, была отменена традиционная денежная премия в размере 50 фунтов стерлингов для лучших сотрудников недели («стюард недели»), замененная лишь символическим сертификатом.