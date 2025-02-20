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В МЮ начали экономить на шурупах, скотче и конвертах

вчера, 16:46

В связи с экономическими мерами, принятыми руководством футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» при новом владельце Джиме Рэтклиффе, подразделение, отвечающее за материально-техническое обеспечение клуба, включая обслуживание стадиона «Олд Траффорд», тренировочной базы в Каррингтоне и других объектов, вынуждено осуществлять строгий контроль расходов.

Теперь поручено пересчитывать коробки с шурупами, чтобы не заказывать лишних. Однажды сотрудник базы оформил крупный заказ канцелярских товаров, но заявка на скотч была отклонена, поскольку на тот момент его посчитали ненужным.

Снижение затрат затронуло все сферы деятельности клуба. Персонал отмечает сокращение порций и разнообразия блюд в столовой на стадионе, а также повышенную осторожность поваров при удовлетворении дополнительных просьб посетителей. Закупка овощей для базы в Каррингтоне требует дополнительного одобрения руководства.

Кроме того, была отменена традиционная денежная премия в размере 50 фунтов стерлингов для лучших сотрудников недели («стюард недели»), замененная лишь символическим сертификатом.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 21:40
Это называется крохоё...во
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:08
Это конечно трындец!
shur
shur
вчера в 18:38, ред.
"....Персонал отмечает сокращение порций и разнообразия блюд в столовой на стадионе...."
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:11
Теперь точно все миллионеры играть лучше станут)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
скоро все уйдут под обьявлении:
последний, кто будет уходить из МЮ выключи свет )))
и тогда игроки МЮ могут совмещать футбол с какой то работой в клубе.
Магуэйра на кухню можно отправить, например)) поваром.
а Гарначо колоть дрова. Онана охранником клубной базы.
Джим Рэтклифф жесткий пацан. такой Маргарет Тэтчер в штанах.
наверное, и так же любим останется народом (сарказм. если что)
112910415
112910415
вчера в 17:37
нащупали верный путь к победам ! )
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:21
На зарплатах не пробовали сэкономить?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:18
Всё правильно - Экономия - должна быть экономной! )))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:04
Ну вот... и до Англии докатилось безденежье...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:59
Магуайр : Хорошо, что до "холодильника" пока не добрались. Жду.. 🤭
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