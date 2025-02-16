«Барселона» не сможет подписывать игроков летом

«Барселоне» нужно улучшать своё финансовое положение, чтобы летом клуб смог приобретать игроков.
Несмотря на то что «блауграна» теперь соответствует правилу «1 к 1», «Барселона» по-прежнему должна заработать (например, на продаже игроков) или сэкономить определённую сумму на зарплате футболистов, чтобы реинвестировать её в усиление состава.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 100 миллионов евро за защитника каталонцев.
Вся эта попытка искусственно всё разграничить ни к чему хорошему не приводит. Хотели всех более-менее подравнять, а в итоге ПСЖ или МЮ с Челси вообще не смотрят на траты. Сити сейчас накажут, наверное, но сколько ждали? Десять лет. Наказывали бедных, богатым сходило с рук. Так может признать, что ФФП не работает и дать клубам полную свободу действий в покупках и продажах игроков? Конкурентный рынок всё расставит по местам.
Вся эта попытка искусственно всё разграничить ни к чему хорошему не приводит. Хотели всех более-менее подравнять, а в итоге ПСЖ или МЮ с Челси вообще не смотрят на траты. Сити сейчас накажут, наверное, но сколько ждали? Десять лет. Наказывали бедных, богатым сходило с рук. Так может признать, что ФФП не работает и дать клубам полную свободу действий в покупках и продажах игроков? Конкурентный рынок всё расставит по местам.
Про Ольмо сколько писали, что не смогут зарегистрировать, сначала летом, потом типа до зимы и все. А зимой снова зарегистрировали его.
Фигня это все
Про Ольмо сколько писали, что не смогут зарегистрировать, сначала летом, потом типа до зимы и все. А зимой снова зарегистрировали его.
Фигня это все