Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» не сможет подписывать игроков летом

вчера, 15:57

«Барселоне» нужно улучшать своё финансовое положение, чтобы летом клуб смог приобретать игроков.

Несмотря на то что «блауграна» теперь соответствует правилу «1 к 1», «Барселона» по-прежнему должна заработать (например, на продаже игроков) или сэкономить определённую сумму на зарплате футболистов, чтобы реинвестировать её в усиление состава.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 100 миллионов евро за защитника каталонцев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКлубы АПЛ отложили введение новых финансовых правил
13 февраля
Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года
13 февраля
СлухиКатарские инвесторы намерены купить «Тоттенхэм»
13 февраля
МЮ может закрыть офис в Лондоне с целью оптимизации расходов
13 февраля
Клубу РПЛ угрожает банкротство. Спонсор под следствием, а долги перевалят за миллиард рублей
12 февраляRoman Novikov в блоге Футбол и деньгиКомментарии5
«Ман Юнайтед» сократит около 100 сотрудников в целях экономии
12 февраля
Сортировать
Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Incredullous (раскрыть)
вчера в 21:15
Дожили. То есть Барселона не должна регистрировать собственных воспитанников?
И по делу Негрейры нет никаких доказательств.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 21:11
А зачем покупать игроков, если из Ла Масии выходят прекрасные игроки? В нападении Ямаль, в полузащите Педри, Гави, Касадо, в защите Кубарси.
Очень много талантов, которых нужно привлечь в основу и дать им расти. Между игроками нужна химия, как было в золотое время Гвардиолы, а она будет только между теми, кто прошёл одну систему. А дальше просто дополнять точечно команду одной - двумя покупками.
Клубы транжиры особо ничего не добились, лишь раздувает ценники на игроков такими бездарными покупками.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:49
ФФП это полная херня....и Сити на днях доказал это и опозорил АПЛ, а точнее ее юристов! Шейхи назначили сильных юристов, обратились к независимвм экспертам и те утерли нос устаревшей системы самой дорогой лиги мира! А с Ноттигема и Эвертона очки снимали легко, а тут обделалась лига....то ли у Ноттингема и Эвертона денег меньше, то ли арабские деньги и тут свое дело сделали)
А что касается Барселоны, ну можно скинуть условных Кунде и Де Йонга и жить себе припеваючи
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 20:09
Здравствуйте. Если не затруднит, разъясните мне, пожалуйста, один момент, который я не совсем понимаю.
Несколько лет назад мы со Жменей, Князем и другими ребятами могли полночи общаться на какой-нибудь ветке, затрагивая разные темы, включая и те, которые не относятся непосредственно к футболу. Это не считалось нарушением и вполне разрешалось. Насколько я понимаю, сейчас комментарии можно писать исключительно о футболе и не стоит затрагивать в общении с кем-то какие-либо другие темы?
Incredullous
Incredullous
вчера в 18:40
Да ладно, мы все уже видели как Барса "не смогла зарегестрировать" Ольмо и Вктора. Лапорта хорошо знает в каких кабинетах и по каким ценам решаются подобные вопросы. Я уже не говорю о деле Негрейры, которое чудесным образом начало пропадать из медийного пространства, и потихоньку всеми забываться...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:48
Я это слышу уже каждое ТО. А Барса как покупала игроков, так и покупает.
Про Ольмо сколько писали, что не смогут зарегистрировать, сначала летом, потом типа до зимы и все. А зимой снова зарегистрировали его.

Фигня это все
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:41
А что плохо в этом? Пусть одни богатеют, другие беднеют. Знаете к чему это приведёт? Когда у кого-то нет денег ходить в магазин - что он делает? Начинает выращивать своё на огороде.
Не за паспорт платить низкосортным футболистам, а растить звезду. А потом её продавать и богатеть. Это законы любого рынка. Ничего страшного не будет, если на первоначальном этапе увеличится расслоение между богатыми и бедными - всё придёт в гармонию очень быстро.
П. С. Знаете какой главный движущий фактор прогресса? Лень! Благодаря ей у нас бельё стирается без нашего участия, пылесос пылесосит самостоятельно, а еду доставляют на порог жилья. Всё будет хорошо без ФФП. 😉
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:32
Те же Манчестер Сити, ПСЖ, Челси и МЮ наказаны хотя бы один раз?
112910415
112910415
вчера в 17:31
сложностей много, да ...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:30
ФФП вообще непонятно как действует...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:05
больше всего вредят футболу и накручивают ценники
эти массовые закупки и миграции игроков.
Челси, ПСЖ, саудовские недоклубы и т.п.
именно это превращает тренеров и игроков в товар.
именно это рушит идентичности команд и мешает становлению новых сильных брендов.
если так дальше пойдет, на вторые роли уйдут Реал, Барса или Ливерпуль.
как сейчас там находятся МЮ, Милан, Ювентус или Боруссия.
на первых ролях будут катарские\саудовские новые проекты и американские бизнес-проекты.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:55
"...Конкурентный рынок всё расставит по местам..."

По каким местам ? Если опустить вожжи, то путь у рынка только один: богатые стремительней богатеют, бедные такими же темпами беднеют... Пик поляризации между первыми и вторыми приводит к столкновению, печальный результат которого всем известен.

Другое дело - УЕФА/ФИФА в современном футболе себя дискредитировали, и на роль третейского даже краем не смахивают, поэтому ФФП в их интерпретации не инструмент развития, а наоборот, - деструкции.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:49
Лапорта : Криш, отдолжи денег.. Криш : Не могу. Все уходят на 47юр и Джорджину.. А-ха-ха-ха.. 🤣
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:35
Все таки мне кажется ФФП хрень полная
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:27
Всё в природе подчинено естественному отбору. Благодаря этому в ней всё гармонично: травы хватает травоядным, их самих хватает хищникам. Никто не находится в доминантном положении...
Вся эта попытка искусственно всё разграничить ни к чему хорошему не приводит. Хотели всех более-менее подравнять, а в итоге ПСЖ или МЮ с Челси вообще не смотрят на траты. Сити сейчас накажут, наверное, но сколько ждали? Десять лет. Наказывали бедных, богатым сходило с рук. Так может признать, что ФФП не работает и дать клубам полную свободу действий в покупках и продажах игроков? Конкурентный рынок всё расставит по местам.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:17
Классика👌
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 