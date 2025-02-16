«Барселона» не сможет подписывать игроков летом

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вчера, 15:57

«Барселоне» нужно улучшать своё финансовое положение, чтобы летом клуб смог приобретать игроков.

Несмотря на то что «блауграна» теперь соответствует правилу «1 к 1», «Барселона» по-прежнему должна заработать (например, на продаже игроков) или сэкономить определённую сумму на зарплате футболистов, чтобы реинвестировать её в усиление состава.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 100 миллионов евро за защитника каталонцев.