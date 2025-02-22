Махачкалинское «Динамо» не собирается менять название

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вчера, 11:08

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» прокомментировал источнику информацию о возможном смене названия клуба.

Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram‑канале сообщил, что команда может сменить название на «Динамо» (Каспийск) из‑за прописки клуба, поскольку с нового года нельзя иметь в названии город, отличающийся от фактического местонахождения.

Нет, это не так. Мы переходили в другую налоговую службу, но всё нормально. Непонятно, откуда эта информация пошла, кто‑то раздул. Мы и дальше будем выступать под названием «Динамо» (Махачкала).

Офис махачкалинцев располагается в Каспийске, там же находится стадион «Анжи Арена», где свои домашние матчи проводят «динамовцы».