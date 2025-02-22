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Махачкалинское «Динамо» не собирается менять название

вчера, 11:08

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал источнику информацию о возможном смене названия клуба.

Ранее журналист Иван Карпов в своём Telegram‑канале сообщил, что команда может сменить название на «Динамо» (Каспийск) из‑за прописки клуба, поскольку с нового года нельзя иметь в названии город, отличающийся от фактического местонахождения.

Нет, это не так. Мы переходили в другую налоговую службу, но всё нормально. Непонятно, откуда эта информация пошла, кто‑то раздул. Мы и дальше будем выступать под названием «Динамо» (Махачкала).

Офис махачкалинцев располагается в Каспийске, там же находится стадион «Анжи Арена», где свои домашние матчи проводят «динамовцы».

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 07:03
Когда бегает клуб то это он, когда бегает команда, то это она, а когда бегает Динамо, то это оно. И не ради Бога, а токмо ради титулов и наград. 😁
lotsman
lotsman ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:45
Да ради бога, мне до фонаря.)) Если у вас на поле бегает не футбольный клуб, а футбольное клубо, то меня это не трогает.)
Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:33
Динамо в любом случае будет оно, даже в Африке.
lotsman
lotsman
вчера в 17:21
Какая разница какое название клуба. Главное чтобы это был он, а не оно.
112910415
112910415
вчера в 14:18
меньше внимания к названиям !
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:16
- Да... Налоговая служба - сильная вещь...
8jcn58ytzvjd
8jcn58ytzvjd
вчера в 12:51
Какая разница из какого города, главное, чтобы имела свое лицо.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:57
Тогда уж Анжийск))
qgdge44egcre
qgdge44egcre
вчера в 11:48
Анжи более фартовое название было
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:42
Что то многовато новостей с гористых динамиков...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:40
Я думал будет Анжи Каспийск...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:29
Значит карп пустослов)) непроверенную информацию скидывает
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