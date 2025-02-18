«СКА-Хабаровск» не планирует смену руководства клуба

Пресс-служба « СКА -Хабаровска» опубликовала заявление председателя попечительского совета клуба, вице-губернатора Хабаровского края Артёма Мельникова, в котором тот сообщил, что в команде не планируется смена руководства.

Уважаемые руководители ФК « СКА -Хабаровск», тренерский штаб, футболисты, болельщики!

Знаю, что вы с большим беспокойством восприняли появившуюся в интернете информацию о том, что в нашем футбольном клубе якобы грядёт смена руководства. Как председатель попечительского совета ФК « СКА -Хабаровск», заявляю, что данная информация не соответствует действительности. Ничего подобного в наших планах нет, а целью подобных публикаций мы видим подрыв деловой репутации клуба и атмосферы в команде.

Мы положительно оцениваем работу Алексея Сергеевича Кандалинцева на посту генерального директора клуба, полностью ему доверяем и оказываем всю необходимую поддержку для того, чтобы « СКА -Хабаровск» продолжал развиваться, а футболисты радовали всех нас яркой игрой и красивыми победами.

Уверен, все мы с нетерпением ждём возобновления сезона и новых побед нашей команды.