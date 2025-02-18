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«СКА-Хабаровск» не планирует смену руководства клуба

вчера, 22:55

Пресс-служба «СКА-Хабаровска» опубликовала заявление председателя попечительского совета клуба, вице-губернатора Хабаровского края Артёма Мельникова, в котором тот сообщил, что в команде не планируется смена руководства.

Уважаемые руководители ФК «СКА-Хабаровск», тренерский штаб, футболисты, болельщики!

Знаю, что вы с большим беспокойством восприняли появившуюся в интернете информацию о том, что в нашем футбольном клубе якобы грядёт смена руководства. Как председатель попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск», заявляю, что данная информация не соответствует действительности. Ничего подобного в наших планах нет, а целью подобных публикаций мы видим подрыв деловой репутации клуба и атмосферы в команде.

Мы положительно оцениваем работу Алексея Сергеевича Кандалинцева на посту генерального директора клуба, полностью ему доверяем и оказываем всю необходимую поддержку для того, чтобы «СКА-Хабаровск» продолжал развиваться, а футболисты радовали всех нас яркой игрой и красивыми победами.

Уверен, все мы с нетерпением ждём возобновления сезона и новых побед нашей команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:35
ура, стабильность навсегда !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:49
Это же руководство - кто ж его сменит? )))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:06
Зачем их менять? Зайдут новые, голодные...
drug01
drug01
вчера в 23:37
Значит надо лучше готовить команду..
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:33
Как будто есть альтернатива !?!)
Гость
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