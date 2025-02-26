Ньямси: «Холодец — довольно специфичное блюдо»

Защитник «Локомотива» поделился впечатлениями от блюд русской кухни.

Я пробовал различные национальные русские блюда. Пробовал борщ, рис, плов. Правда, скорее, это узбекская кухня. На Новый год ел… Как его? Желе такое, холодец. Довольно специфичное блюдо, на любителя. Еще пробовал суп, солянку и равиоли, у вас они называются пельмени.