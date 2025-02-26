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Ньямси: «Холодец — довольно специфичное блюдо»

вчера, 21:55

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от блюд русской кухни.

Я пробовал различные национальные русские блюда. Пробовал борщ, рис, плов. Правда, скорее, это узбекская кухня. На Новый год ел… Как его? Желе такое, холодец. Довольно специфичное блюдо, на любителя. Еще пробовал суп, солянку и равиоли, у вас они называются пельмени.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:57
Терпеть не могу холодец. Даже смотреть на него противно.
Vilar
Vilar
вчера в 22:34
Теперь пробуй холодец с самогоном и он станет самым любимым блюдом, а не специфическим ...
shur
shur
вчера в 22:31
...холодец без стопочки, не холодец! У них лягушачьи лапки с
чем подают, с Бургундским...???!!!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:31
Интересно знать мнение игроков и какие изменения можно внести в КП .
Вы думаете это админам интересно? У них свои правила!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:24
Поживёшь ещё годик и не то попробуешь)))
Гость
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