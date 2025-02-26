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В «Пари НН» рассказали о целях в нынешнем сезоне

вчера, 19:23

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о целях клуба в нынешнем сезоне.

Хотим выйти на показатель, чтобы болельщик проводил 5 часов на стадионе, сейчас проведенное время равняется 2,5 часам. Для этого мы перестраиваем всю систему матчдей, чтобы каждая категория населения нашла что-то для себя по душе. Хотим сделать пространство для досуга на протяжении одного выходного дня, чтобы стадион и его пространство не было зоной отчуждения.

Мы же звезд с неба не хватаем. Турнирная таблица РПЛ выстроена от финансовых возможностей клуба. У нас своя ниша. Никто не говорит парням, что, если займут место в первой тройке, мы их поругаем. У игроков есть финансовое стимулирование через премиальную систему: чем выше место, тем выше премиальные. Но надо претендовать на реальные цели — это примерно 10-е место. Мы в конце таблицы по бюджету, инфраструктурно нам тоже есть куда развиваться.

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НН
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
cfwrr2vq3pb8
cfwrr2vq3pb8
вчера в 20:50
Сколько бы зон досуга ни сделали, а без игры болельщика не будет.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:47
- Футбольный матч длится 90 минут... Плюс добавленное время - от 1 до 10 минут. В кубках бывает добавочное время - 30 минут.
- 90+30+10= 130 минут. Два с хвостиком часа... Это максимум... Ну ладно. Добавим драки, выяснения отношений (болельщикам это интересно), всякие разборки... Ну ещё 20 минут. Даже трёх (3) часов не набирается...
- Ну и каким способом руководство Пари НН собирается держать болельщиков на стадионе аж целых пять (5) часов?
A.S.A
A.S.A ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 20:21
Я отношусь к Вам уважительно и ничего плохого не имею против Вас (как и против всех юзеров данного сайта).
Что касается критерия "нормальности" в КП (это не обращение к человеку и не разделения людей, а относится исключительно к стилю игры)! Сорри, если задел Вас!🤝
65xcc7ytr33q
65xcc7ytr33q
вчера в 20:15
По игре худшая команда РПЛ, есть все возможности опять посетить пердив.
shlomo
shlomo
вчера в 20:15
Молодцы вполне все реально ... выполняйте намеченное...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:59
Не вылетят, и то хорошо. Вся надежда на Ганчаренко
Гость
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