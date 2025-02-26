В «Пари НН» рассказали о целях в нынешнем сезоне

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о целях клуба в нынешнем сезоне.

Хотим выйти на показатель, чтобы болельщик проводил 5 часов на стадионе, сейчас проведенное время равняется 2,5 часам. Для этого мы перестраиваем всю систему матчдей, чтобы каждая категория населения нашла что-то для себя по душе. Хотим сделать пространство для досуга на протяжении одного выходного дня, чтобы стадион и его пространство не было зоной отчуждения.