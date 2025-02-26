В «Пари НН» рассказали о целях в нынешнем сезоне

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о целях клуба в нынешнем сезоне.
Хотим выйти на показатель, чтобы болельщик проводил 5 часов на стадионе, сейчас проведенное время равняется 2,5 часам. Для этого мы перестраиваем всю систему матчдей, чтобы каждая категория населения нашла что-то для себя по душе. Хотим сделать пространство для досуга на протяжении одного выходного дня, чтобы стадион и его пространство не было зоной отчуждения.
Мы же звезд с неба не хватаем. Турнирная таблица РПЛ выстроена от финансовых возможностей клуба. У нас своя ниша. Никто не говорит парням, что, если займут место в первой тройке, мы их поругаем. У игроков есть финансовое стимулирование через премиальную систему: чем выше место, тем выше премиальные. Но надо претендовать на реальные цели — это примерно 10-е место. Мы в конце таблицы по бюджету, инфраструктурно нам тоже есть куда развиваться.
- 90+30+10= 130 минут. Два с хвостиком часа... Это максимум... Ну ладно. Добавим драки, выяснения отношений (болельщикам это интересно), всякие разборки... Ну ещё 20 минут. Даже трёх (3) часов не набирается...
- Ну и каким способом руководство Пари НН собирается держать болельщиков на стадионе аж целых пять (5) часов?
- 90+30+10= 130 минут. Два с хвостиком часа... Это максимум... Ну ладно. Добавим драки, выяснения отношений (болельщикам это интересно), всякие разборки... Ну ещё 20 минут. Даже трёх (3) часов не набирается...
- Ну и каким способом руководство Пари НН собирается держать болельщиков на стадионе аж целых пять (5) часов?
Что касается критерия "нормальности" в КП (это не обращение к человеку и не разделения людей, а относится исключительно к стилю игры)! Сорри, если задел Вас!🤝
Что касается критерия "нормальности" в КП (это не обращение к человеку и не разделения людей, а относится исключительно к стилю игры)! Сорри, если задел Вас!🤝