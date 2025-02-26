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Ребёнок укусил судью за гениталии перед матчем любительской лиги в Германии

вчера, 11:41

Незадолго до начала матча чемпионата Крайслиги С (12-й дивизион Германии) между командами «Такси Дуйсбург II» и «Рот-Вайсс Мюльхайм III» произошел инцидент с участием главного арбитра.

Как было отмечено в официальном протоколе матча, во время проверки документов у игроков команды «Такси Дуйсбург II» ребёнок, находившийся рядом, неожиданно укусил судью в область паха.

Он подходил ко мне все ближе и ближе и вдруг совершенно неожиданно укусил меня за левое яичко.

После инцидента арбитр почувствовал себя плохо и не был в состоянии обслуживать матч.

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Все комментарии
Paragon Pariah
Paragon Pariah
вчера в 19:10
Снимали очередной ремейк «Ночь живых мертвецов»?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:28
..."Алло! Дедушка Луис, мы это сделали !"
112910415
112910415
вчера в 13:24
с детства судей ненавидит !
а если футболистом станет ?!
9ykj9z2mntfe
9ykj9z2mntfe
вчера в 13:19
Было бы дикое чадо на несколько сантиметров пометче, и родителей пришлось бы судить за членовредительство
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:36
Однако это очень любительский укус, если судья еще жив,видно, что он не дитя профессионального Суареса...))
lotsman
lotsman
вчера в 12:28
Статья из области медицины. Ребёнка и его семью срочно на обследование. Они явно ядовитые, если после укуса судье стало плохо. А вдруг эпидемия начнётся. С этим не шутят.)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:26
Интересно, кому из них психологическая помощь понадобится?
rn9tu3ad7vcc
rn9tu3ad7vcc
вчера в 12:21
Теперь в Дуйсбург только тёток-арбитресс будут направлять, чтобы юный яйцегрыз не подсел на это весьма болезненное для терпил дело
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:08
Нужно по RMTV показать такую новость, чтоб судьи в Ла Лиге понимали, что бывают наказание и пострашнее за предвзятое судейство))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:05
Родителям мальчика не позавидуешь. Ребёнок явно с отклонениями...
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:00
За смелость ребенку следовало бы вручить Киндер-сюрприз.
f35uccjdyd2e
f35uccjdyd2e
вчера в 11:56
Ребенок существо не смышленное, наверное, подумал мама.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:54
Ну не откусил же... И то хорошо)))
Capral
Capral
вчера в 11:53
Мда, конечно очень футбольная новость...
e64f67jnyk76
e64f67jnyk76
вчера в 11:45
Ребенка не обманешь, сразу шельму увидел.
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