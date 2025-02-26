Ребёнок укусил судью за гениталии перед матчем любительской лиги в Германии

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вчера, 11:41

Незадолго до начала матча чемпионата Крайслиги С (12-й дивизион Германии) между командами «Такси Дуйсбург II» и «Рот-Вайсс Мюльхайм III» произошел инцидент с участием главного арбитра.

Как было отмечено в официальном протоколе матча, во время проверки документов у игроков команды «Такси Дуйсбург II» ребёнок, находившийся рядом, неожиданно укусил судью в область паха.

Он подходил ко мне все ближе и ближе и вдруг совершенно неожиданно укусил меня за левое яичко.

После инцидента арбитр почувствовал себя плохо и не был в состоянии обслуживать матч.