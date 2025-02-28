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Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших центрфорвардов мира

вчера, 23:24

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших центральных нападающих мирового футбола. В списке 10 позиций.

1. Харри Кейн, «Бавария».

2. Александер Исак, «Ньюкасл».

3. Роберт Левандовски, «Барселона».

4. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

5. Килиан Мбаппе, «Реал».

6. Виктор Дьёкереш, «Спортинг».

7. Лаутаро Мартинес, «Интер».

8. Виктор Осимхен, «Галатасарай».

9. Хулиан Альварес, «Атлетико».

10. Олли Уоткинс, «Астон Вилла».

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 05:16
Думаю Мбапе и Холланд должны делить 1-2 строчку
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
Что такое нынче 20 голов в контексте лучшего ЦН, скажи на милость ?! Это ничто!
Мбаппе забил 20 за полсезона, будучи новичком Реала + пропуская больше месяца из-за травмы..., + период адаптации в новом клубе сквозь хейт и жажду мильенов "доброжелателей", которые спят и видят как Киля оступился.
Исак тут ни ментально, ни в техническом отношении даже рядом не стоит.

P.S. Ничего не имею против шведа. Парень талантлив. Но Мбаппе, Холланд и Лёва (даже на своём 40-м десятке) - это другой..., абсолютно другой уровень.
3ton
3ton ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:58
Судить по одному матчу 🤣🤣🤣🤣
Второй сезон 20 голов у Исаака в АПЛ
Там не только Сити играет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:45
Мама родная ! Какой Кейн и Исак ??!! Что Исак показал в матче с Сити ? Нихрена.

Лучшие на данный момент трое: Лёва, Холланд и Мбаппе. Всё!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:56
Какая-то помесь ребят с достижениями за позавчера с ребятами с достижениями прошлых лет но не забивших позавчера
протон
протон ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 23:39
Сам играл в группе Дасаева, и там я заметил 15 аккаунтов, которыми управлял один человек. 15 штук!!!
Дружище а как вы определили 15 персон*?
протон
протон
вчера в 23:35
Уже сейчас если соперник не совсем нулевой то Кейн просто жалок и беспомощен, а что будет через год или два? Он продолжит забивать пенки и забивать карликам и Бавария вынуждена будет продолжать его ставить в состав и играть в меньшинстве
Гость
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