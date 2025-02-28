Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших центрфорвардов мира

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших центральных нападающих мирового футбола. В списке 10 позиций.
1. Харри Кейн, «Бавария».
2. Александер Исак, «Ньюкасл».
3. Роберт Левандовски, «Барселона».
4. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
5. Килиан Мбаппе, «Реал».
6. Виктор Дьёкереш, «Спортинг».
7. Лаутаро Мартинес, «Интер».
8. Виктор Осимхен, «Галатасарай».
9. Хулиан Альварес, «Атлетико».
10. Олли Уоткинс, «Астон Вилла».
Мбаппе забил 20 за полсезона, будучи новичком Реала + пропуская больше месяца из-за травмы..., + период адаптации в новом клубе сквозь хейт и жажду мильенов "доброжелателей", которые спят и видят как Киля оступился.
Исак тут ни ментально, ни в техническом отношении даже рядом не стоит.
P.S. Ничего не имею против шведа. Парень талантлив. Но Мбаппе, Холланд и Лёва (даже на своём 40-м десятке) - это другой..., абсолютно другой уровень.
Мбаппе забил 20 за полсезона, будучи новичком Реала + пропуская больше месяца из-за травмы..., + период адаптации в новом клубе сквозь хейт и жажду мильенов "доброжелателей", которые спят и видят как Киля оступился.
Исак тут ни ментально, ни в техническом отношении даже рядом не стоит.
P.S. Ничего не имею против шведа. Парень талантлив. Но Мбаппе, Холланд и Лёва (даже на своём 40-м десятке) - это другой..., абсолютно другой уровень.