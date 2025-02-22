Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших дриблёров в истории. В списке 20 позиций.
1. Гарринча, Бразилия.
2. Диего Марадона, Аргентина.
3. Лионель Месси, Аргентина.
4. Джордж Бест, Северная Ирландия.
5. Йохан Кройфф, Нидерланды.
6. Роналдиньо, Бразилия.
7. Стэнли Мэтьюз, Англия.
8. Омар Сивори, Аргентина/Италия.
9. Неймар, Бразилия.
10. Зинедин Зидан, Франция.
11. Джей-Джей Окоча, Нигерия.
12. Эден Азар, Бельгия.
13. Роналдо, Бразилия.
14. Джон Барнс, Англия.
15. Деннис Бергкамп, Нидерланды.
16. Зико, Бразилия.
17. Роберто Баджо, Италия.
18. Пол Гаскойн, Англия.
19. Джанфранко Дзола, Италия.
20. Эдди Грэй, Шотландия.