Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших дриблёров в истории

вчера, 23:18

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших дриблёров в истории. В списке 20 позиций.

1. Гарринча, Бразилия.

2. Диего Марадона, Аргентина.

3. Лионель Месси, Аргентина.

4. Джордж Бест, Северная Ирландия.

5. Йохан Кройфф, Нидерланды.

6. Роналдиньо, Бразилия.

7. Стэнли Мэтьюз, Англия.

8. Омар Сивори, Аргентина/Италия.

9. Неймар, Бразилия.

10. Зинедин Зидан, Франция.

11. Джей-Джей Окоча, Нигерия.

12. Эден Азар, Бельгия.

13. Роналдо, Бразилия.

14. Джон Барнс, Англия.

15. Деннис Бергкамп, Нидерланды.

16. Зико, Бразилия.

17. Роберто Баджо, Италия.

18. Пол Гаскойн, Англия.

19. Джанфранко Дзола, Италия.

20. Эдди Грэй, Шотландия.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт Goal опубликовал рейтинг камбэков «Реала» в Лиге чемпионов
14 февраля
Игры сборной России с Замбией, Нигерией и Белоруссией пойдут в рейтинг ФИФА
13 февраля
Месси — лучший футболист в истории по версии FourFourTwo. Роналду — 4-й
07 февраля
Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal
05 февраля
«Ливерпуль» – фаворит, «Атлетико» – главное открытие. Среди основных претендентов на победу в Лиге чемпионов рубка
01 февраляМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших бразильских футболистов
01 февраля
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 08:07
Обратите внимание на 11 место, может там Джей Джей Окочу найдёте.
Байкал-38
Байкал-38 ответ BaresiTheBest (раскрыть)
сегодня в 08:06
В Бразилии наверно, но это не точно.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 07:04
Арьен Роббен? Джей Джей Окоча?
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 02:18
Азарт есть а Анри нет, удивительно!
Capral
Capral
сегодня в 00:10
А где насмешка-77, что за дела?! И где юное дарование, или еще не созрел?
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:39
Да, это вам не ногой дрыгать.. 👍
BaresiTheBest
BaresiTheBest
вчера в 23:32
Где супердриблёр Денилсон?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 