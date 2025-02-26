Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших центральных защитников мира

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших центральных защитников мирового футбола. В списке 10 позиций.
1. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
2. Антонио Рюдигер, «Реал».
3. Вильям Салиба, «Арсенал».
4. Габриэль Магальяэс, «Арсенал».
5. Алессандро Бастони, «Интер».
6. Ибрахима Конате, «Ливерпуль».
7. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».
8. Рональд Араухо, «Барселона».
9. Маркиньос, «ПСЖ».
10. Натан Аке, «Манчестер Сити».
Бастони и Конате должны быть выше Магальяеша.
Бастони и Конате должны быть выше Магальяеша.
и уже в зависимости от состава сразу всплывают возможности каждого!
Знаешь как Кросса не хватает, Я ещё его вижу на поле,его передачи,
мысли,технику! Сегодня без Рюдегера и Реал не Реал,ну согласись!!!
и уже в зависимости от состава сразу всплывают возможности каждого!
Знаешь как Кросса не хватает, Я ещё его вижу на поле,его передачи,
мысли,технику! Сегодня без Рюдегера и Реал не Реал,ну согласись!!!
Да, фигура колоритная, но надежности в нем мало. А так, да- нормальный мужик.)))
Да, фигура колоритная, но надежности в нем мало. А так, да- нормальный мужик.)))
ошибается, есть ляпы и промахи, а кто не ошибается в современном
футболе? Кто у нас ещё с улыбкой играл, а, Кьеллини пожалуй, Я
к чему, игра через чур академическая не по мне, скучно! А Мавр-человек праздник, провокатор,созидатель и разрушитеоь в одном флаконе...!!! (...по секрету, Я сам так играл,после нападения, только справо...).
ошибается, есть ляпы и промахи, а кто не ошибается в современном
футболе? Кто у нас ещё с улыбкой играл, а, Кьеллини пожалуй, Я
к чему, игра через чур академическая не по мне, скучно! А Мавр-человек праздник, провокатор,созидатель и разрушитеоь в одном флаконе...!!! (...по секрету, Я сам так играл,после нападения, только справо...).