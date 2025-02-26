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Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших центральных защитников мира

вчера, 20:58

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших центральных защитников мирового футбола. В списке 10 позиций.

1. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

2. Антонио Рюдигер, «Реал».

3. Вильям Салиба, «Арсенал».

4. Габриэль Магальяэс, «Арсенал».

5. Алессандро Бастони, «Интер».

6. Ибрахима Конате, «Ливерпуль».

7. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».

8. Рональд Араухо, «Барселона».

9. Маркиньос, «ПСЖ».

10. Натан Аке, «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:22, ред.
Назвали...перечислили. Критерии выбора - то какие ? Вес, рост, телосложение, не замечен в порочных связях ?...
Drotik
Drotik
вчера в 22:53
Диаша и Араухо вообще не должно быть в десятке.
Бастони и Конате должны быть выше Магальяеша.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:37
Соглашусь, конечно. Но нельзя же отрицать частых грубых ошибок Рюдигера. Согласись. Крооса не хватает, верно. Просто есть люди без которых кажется нет прошлого и будущего...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
...Витя, мы,зрители, первым делом смотрим кто выходит на поле,
и уже в зависимости от состава сразу всплывают возможности каждого!
Знаешь как Кросса не хватает, Я ещё его вижу на поле,его передачи,
мысли,технику! Сегодня без Рюдегера и Реал не Реал,ну согласись!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:19
По мне так каждый рейтинг условный.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:18
Привет, Санёк!!!
Да, фигура колоритная, но надежности в нем мало. А так, да- нормальный мужик.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:13
...Привет Минхерц, а он мне нравится! Чем? Эпатажностью,да порой
ошибается, есть ляпы и промахи, а кто не ошибается в современном
футболе? Кто у нас ещё с улыбкой играл, а, Кьеллини пожалуй, Я
к чему, игра через чур академическая не по мне, скучно! А Мавр-человек праздник, провокатор,созидатель и разрушитеоь в одном флаконе...!!! (...по секрету, Я сам так играл,после нападения, только справо...).
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:07
Очень странно. Большинство из этих клубов в этом сезоне получали "зашиворот" более 1 го мяча, и зачастую люди из списка были на поле и играли...
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 22:03
Войцех Щестны.. 🤭
Capral
Capral
вчера в 21:34
Рюдигер??? Весьма сомнительно. Вспоминаю его проколы, особенно, прошлой весной, в 1-м тайме, в финале ЛЧ. Да и в Примере достаточно много ошибается. Третий гол Барсы, в недавнем СК- ваще ужас.
Гость
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