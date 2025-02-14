Сайт Goal опубликовал рейтинг камбэков «Реала» в Лиге чемпионов

Спортивный портал составил список лучших камбэков «Реала» в Лиге чемпионов.
10. «Реал» – «Ювентус» в 2018-м (1:3);
9. «Реал» – «Бавария» в 2017-м (4:2);
8. «Ливерпуль» – «Реал» в 2023-м (2:5);
7. «Ман Сити» – «Реал» в 2025-м (2:3);
6. «Реал» – «Вольфсбург» в 2016-м (3:0);
5. «Реал» – «Бавария» в 2024-м (2:1);
4. «Реал» – «Челси» в 2022-м (2:3);
3. «Реал» – ПСЖ в 2022-м (3:1);
2. «Реал» – «Атлетико» в 2014-м (4:1);
1. «Реал» – «Ман Сити» в 2022-м (3:1).
Удивляет, что сити так высоко в этом списке)
А больше всего вспоминается камбэк мю в финале против баварцев))
Удивляет, что сити так высоко в этом списке)
А больше всего вспоминается камбэк мю в финале против баварцев))