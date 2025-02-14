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Сайт Goal опубликовал рейтинг камбэков «Реала» в Лиге чемпионов

вчера, 13:48

Спортивный портал составил список лучших камбэков «Реала» в Лиге чемпионов.

10. «Реал» – «Ювентус» в 2018-м (1:3);

9. «Реал» – «Бавария» в 2017-м (4:2);

8. «Ливерпуль» – «Реал» в 2023-м (2:5);

7. «Ман Сити» – «Реал» в 2025-м (2:3);

6. «Реал» – «Вольфсбург» в 2016-м (3:0);

5. «Реал» – «Бавария» в 2024-м (2:1);

4. «Реал» – «Челси» в 2022-м (2:3);

3. «Реал» – ПСЖ в 2022-м (3:1);

2. «Реал» – «Атлетико» в 2014-м (4:1);

1. «Реал» – «Ман Сити» в 2022-м (3:1).

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Все комментарии
Xrenobus
Xrenobus
вчера в 17:31
Реал - Юве и Реал - Челси это никакие не камбэки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:07
У Реала больше всех камбэков в истории лч.
Удивляет, что сити так высоко в этом списке)
А больше всего вспоминается камбэк мю в финале против баварцев))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:53
Хороший покзатель - это точно !
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