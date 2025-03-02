«Спортинг Канзас» с Сулеймановым уступил «Сан-Хосе Эртквейкс»

1740892920

сегодня, 08:22

«Спортинг Канзас» проиграл «Сан-Хосе Эртквейкс» во 2-м туре МЛС (1:2).

Кристиан Аранго вывел гостей вперед на 3-й минуте, Джозеф Мартинес на 19-й удвоил преимущество команды. Деян Йовелич реализовал пенальти на 27-й и отыграл один из мячей.

У гостей на 52-й за вторую желтую карточку с поля был удален Эрнан Лопес.

Экс-игрок «Краснодара» полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов отыграл за канзасцев весь поединок.

После этой игры «Спортинг Канзас» идет на 14-м месте в Западной конференции (0 очков), «Сан-Хосе Эртквейкс» лидирует (6 баллов).