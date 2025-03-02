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«Спортинг Канзас» с Сулеймановым уступил «Сан-Хосе Эртквейкс»

сегодня, 08:22
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)1 : 2Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе ЭртквейксМатч завершен

«Спортинг Канзас» проиграл «Сан-Хосе Эртквейкс» во 2-м туре МЛС (1:2).

Кристиан Аранго вывел гостей вперед на 3-й минуте, Джозеф Мартинес на 19-й удвоил преимущество команды. Деян Йовелич реализовал пенальти на 27-й и отыграл один из мячей.

У гостей на 52-й за вторую желтую карточку с поля был удален Эрнан Лопес.

Экс-игрок «Краснодара» полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов отыграл за канзасцев весь поединок.

После этой игры «Спортинг Канзас» идет на 14-м месте в Западной конференции (0 очков), «Сан-Хосе Эртквейкс» лидирует (6 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:41
Лучше бы результаты матчей того же чемпионата Сербии или Бразилии так освещали тут 😁 полезнее было бы для многих
7uhgn4tzxzkm
7uhgn4tzxzkm
сегодня в 08:36
В какой сказочной стране играет Сулейман?
Гость
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