«Реал» проиграл «Бетису» в поединке Ла Лиги

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вчера, 22:26

«Бетис» одержал победу над «Реалом» в матче 26-го тура Ла Лиги (2:1).

На 10-й минуте полузащитник Браим Диас вывел мадридский клуб вперёд. На 34-й хавбек «Бетиса» Джонни сравнял счёт, а на 54-й минуте Иско вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти.

После этой игры «Бетис» идет на 6-м месте (38 очков), «Реал» находится на 2-й строчке (54 балла).