«Реал» проиграл «Бетису» в поединке Ла Лиги

«Бетис» одержал победу над «Реалом» в матче 26-го тура Ла Лиги (2:1).
На 10-й минуте полузащитник Браим Диас вывел мадридский клуб вперёд. На 34-й хавбек «Бетиса» Джонни сравнял счёт, а на 54-й минуте Иско вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти.
После этой игры «Бетис» идет на 6-м месте (38 очков), «Реал» находится на 2-й строчке (54 балла).
Есть тут болелы Реала ? Если да, расскажите мне, глупому со стороны, какого х... на поле делал Гюлер ? Это ведь ходячая находка для шпиона, которая ни пас отдать, ни обострить, ни обыграть соперника не может!!
Едем дальше... Что творит в защите чучело Тчуамени, на котором вполне заслуженный второй пеналь в ворота Реала не поставили ?
По остальным...
Мбаппе матч провалил. Вини - та же песня. И только Родриго, как тот сирота казанская, который один в поле не воин, пытался обострять и финтил защиту Бетиса, как полагается.
Матч, если брать вкупе, прос*ан Реалом по всем статьям.
Есть тут болелы Реала ? Если да, расскажите мне, глупому со стороны, какого х... на поле делал Гюлер ? Это ведь ходячая находка для шпиона, которая ни пас отдать, ни обострить, ни обыграть соперника не может!!
Едем дальше... Что творит в защите чучело Тчуамени, на котором вполне заслуженный второй пеналь в ворота Реала не поставили ?
По остальным...
Мбаппе матч провалил. Вини - та же песня. И только Родриго, как тот сирота казанская, который один в поле не воин, пытался обострять и финтил защиту Бетиса, как полагается.
Матч, если брать вкупе, прос*ан Реалом по всем статьям.
ровно с победным счётом по игре, чем столько раз загонять себя в угол! Ну ведь даётся куча времени два по сорок пять, нет мы будем изводить себя и болельщиков в последние секунды что то изменить,а это уже рецидив, Приятель!!!
ровно с победным счётом по игре, чем столько раз загонять себя в угол! Ну ведь даётся куча времени два по сорок пять, нет мы будем изводить себя и болельщиков в последние секунды что то изменить,а это уже рецидив, Приятель!!!