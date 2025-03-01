Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Реал» проиграл «Бетису» в поединке Ла Лиги

вчера, 22:26
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Бетис» одержал победу над «Реалом» в матче 26-го тура Ла Лиги (2:1).

На 10-й минуте полузащитник Браим Диас вывел мадридский клуб вперёд. На 34-й хавбек «Бетиса» Джонни сравнял счёт, а на 54-й минуте Иско вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти.

После этой игры «Бетис» идет на 6-м месте (38 очков), «Реал» находится на 2-й строчке (54 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Наполи» ушёл от поражения в матче с «Интером» в концовке встречи
Вчера, 21:58
«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью
Вчера, 21:27
Дубль Гандри помог «Ахмату» одержать волевую победу над «Рубином»
Вчера, 20:56
«РБ Лейпциг» уступил «Майнцу» в поединке Бундеслиги
Вчера, 19:27
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Санкт-Паули»
Вчера, 19:23
КАМАЗ одержал волевую победу над тульским «Арсеналом»
Вчера, 19:00
Сортировать
Все комментарии
9bmw67wjwe7d
9bmw67wjwe7d ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 04:38
С победой самый великий и лучший клуб Реал!!! А, ой, выиграл Реал Бетис.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 02:02, ред.
Ооооо, Анчи, браво - это же Бетис. Как же хочется написать матерно.

Ну, спасибо за все, но этот матч - кульминация.
До свидания.
17:5 по ударам к 60 минуте.
Нападение стоимостью 0,5 млрд. Ура. Какая стратегия на матч - браво.

Бетис предложил, о боже, просто играть в футбол. Не знаю, что можно предложить в ответ с таким составом.

Зато мы все увидели, что такое Гюлер и Эндрик.

не, если с составом "проблема", то встань в оборону в матче с БЕТИСОМ, жди контратак. Нет. Тактика не предвидится. Кроос ушел - это задача, не преодолеть.

Худший матч сезона. Опять. Кажется, 10ый.

тьфу.
амурец
амурец
сегодня в 01:58
Да уж, непонятно что творится с Реалом
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 01:37
Практикуют договорняки))
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Stoichkov25 (раскрыть)
сегодня в 01:36
Так судьи виноваты оказывается.
Guankin
Guankin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:55
Давайте разберем "косяки" Папы Карло. Только сначала ответьте самому себе, честно, Вы судите его работу, как будто он работает с золотым составом Реала годов 2019-2023 или состава времен перестройки, где каждому второму хорошо бы на выход?)
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:48
Кубо давно играет и бегает, он может что-то создать, он трудоспособен и приносит пользу. А про Гюлера я так не скажу, он больше по понтам скорее всего.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:45
Какой отрыв был у Мадрида под Новый год и что есть сейчас?
Stoichkov25
Stoichkov25
сегодня в 00:42
Что то не вижу одного человека болела Реала, который только после победы Реала пишет Поздравляю с победой лучший клуб в истории футбола? Ау ты где чел а после поражение написать слабовато
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 00:31, ред.
Про Кубо это ты зря. Он как питбуль в центре и в начальной стадии атак у Сосьедада. И кстати, напомню тебе: Кубо - один из кузнецов победы РС над Барсой, если вспомнишь.
Японец - очень хороший атакующий хав, с потрясающей трудоспособностью.
Colchoneros
Colchoneros ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:30
Поражения бывают запланированы?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:28
Браво Бетис!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Не стреляй по воробьям. Суть от этого не меняется - Реал плохо отыграл и потерял очки. Это было по игре, а значит нормально и заслуженно.
Иван Петров 12
Иван Петров 12
сегодня в 00:24
Бетис-чемпион!
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Обидное, не запланированное поражение сливочных на радость конкурентам
Иван Петров 12
Иван Петров 12
сегодня в 00:20
Реал, если честно, непредсказуемые… 8ы. То они рвут, то идут. 3. Ну реально. Как и во многих командах непредсказуемый. В общем и целом: 3 пойми че в мире происходит))
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:17
А вот, если бы заиграли парни и забили, то писали бы какой Карло гениальный, умеет ротацию вовремя делать.
Всё-таки уровень бездарности игрока можно определить и по таким матчам.
Я ещё давно говорил, что турок не уровень сливочных, ему место в Сосьедаде максимум, бегал бы там как Кубо.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:10
Это я перегибаю? А кто призывал бойкот объявить против судей? Клубное ТВ вовсю обвиняет судей в предвзятости. И про глубину состава я часто от них слышу.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 23:56
Ну вот… пмабэ второе место в рейниге гол, чюаменди 3-е в рейтинге того же глупого издания полузащитник. По факту - сейчас полный ноль вместе с командой. Но главное - одни номинанты этого шоу! Не удевлюсь, если корни этого шоу идут из той страны, которую вчера вытирали об пол
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:48
Согласен на 100% по всем пунктам. Сам был немного в шоке, когда Анчелотти выпустил Гюлера и Эндрика. Первый (Гюлер) это просто тормоз атаки, у которого скорость принятия решения как у шахматиста, и который сбивает весь темп атаки. Второй (Эндрик) это какой-то маньяк ударов по воротам, с любого положения, в любой ситуации, с любого расстояния... главное ударить по воротам. Футбольный интеллект отсутствует от слова совсем, и все его скиллы в виде скорости и мощного удара, без этого интеллекта ничего не стоят. И вот в самый трудный и решающий отрезок матча выпускать два самых бесполезных футболиста, убирая Мбаппе, который пусть тоже не блистал на поле, но он намного умнее и полезнее на поле чем Гюлер и Эндрик вместе взятые, - это было просто "гениальное" решение от Карло. Проиграли заслуженно и по делу.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:41
Я имею ввиду в общем, не конкретно в этом матче. Галеру просто не хватает игровой практики, и ему бы по хорошему пойти в аренду, Родриго и Браим сильнее его
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
Здесь я с тобой согласен на 2000 %.
Если Барселона в этом сезоне и оступится, то точно из-за Щенсны. Флик в этом аспекте просто тупит не по дэЦки !
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:35
Как бы он не перестарался со "своим немецким порядком". А то Пенья всё никак не может выйти на матч из-за опоздания...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 23:35
Ладно тебе... Все тутошние адекватные реаловцы признали, что Мадрид сёдня навалил в штаны по полной.
Поэтому не надо перегибать.
69Haya96
69Haya96
вчера в 23:34
Барса, твой ход.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:32
Атлетико сегодня может обогнать Реал, если конечно выиграют
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
Не сольёт. Там их Флик, как цыган своих детей, - заранее пи*дит ! ))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:26
завтра и барселона сольет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Guankin (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
Хочу вам напомнить, уважаемый..., что здесь разбираются игровые косяки не Спортинга или МЮ, а Реал Мадрид. Поэтому плюхи и шишки на башку Карло тут имеют квадратичные размеры и значения... Понимаете о чём я ?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:16
Месяц Рамазан...счастья, мира всем!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 