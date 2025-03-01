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«Наполи» ушёл от поражения в матче с «Интером» в концовке встречи

вчера, 21:58
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Наполи» и «Интер» сыграли вничью в матче 27-го тура Серии А (1:1).

На 22-й минуте полузащитник миланского клуба Федерико Димарко открыл счёт. Ответный мяч забил хавбек «Наполи» Филипп Биллинг на 87-й.

После этой игры «Наполи» идет на 2-м месте (57 очков), «Интер» находится на первой строчке (58 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт football-italia.net
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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 23:12
Поставили автобус и закономерно пропустили в конце, Наполи заслужил голешник. Хосеп порадовал, пока надёжен
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:18
По таблице то ничья в пользу гостей! Вся борьба впереди
112910415
112910415
вчера в 22:17
чудо на финише
AleS
AleS
вчера в 22:16
Жалко потраченного времени на такой футбол.
матос
матос
вчера в 22:14
Ну нереально с этими трупами сразу в трех турнирах играть....
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 22:11
Свезло..
матос
матос ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:11
Не умеет Индзаги сушить матчи
матос
матос
вчера в 22:10
Кромешный ад какой то,а не матч.никто ни разу за 90 минут за мяч не смог зацепиться!моментов создали 0!и даже в обороне счет не смогли удержать. Гребаные мертвецы... Второй тайм это просто позорище. Много времени играет в старте один состав который выдыхается на дистанции, а остальные не имеют игрового опыта что бы адекватно заменить основных. Но по игре выделю вратаря. Он очень хороший матч выдал.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:09
Команда Конте зажигает как всегда. Наполи ушел от поражения, но(!) смотрите на превосходство:
владение 62%-38%, ударов 19-6, опасных атак 68-18, xG 1.95-0.32, угловых 12-3 и т.д.
Крутая чемпионская гонка получается.
AleS
AleS
вчера в 22:09
Не знаю, матч вообще не интересный, дыр-дыр какой-то с кучей борьбы. Никаких комбинаций интересных и розыгрышей. Шикарный только гол Интера.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:06
Шикарный матч!!! Браво командам! 95 минут удовольствия, и это от тренеров, которые легко могут "сушить" матчи! Судья правда немного упустил нити игры, но в целом отличный матч! А еще под коментарий Ниценко матч зашел на ура!
drug01
drug01
вчера в 22:02
Наполи сделал чудо сравняв счет в этой игре?
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:00
Напишу очень коротко...

КАКОЙ ШИКАРНЫЙ МАТЧ!!!
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