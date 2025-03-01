«Наполи» ушёл от поражения в матче с «Интером» в концовке встречи

«Наполи» и «Интер» сыграли вничью в матче 27-го тура Серии А (1:1).
На 22-й минуте полузащитник миланского клуба Федерико Димарко открыл счёт. Ответный мяч забил хавбек «Наполи» Филипп Биллинг на 87-й.
После этой игры «Наполи» идет на 2-м месте (57 очков), «Интер» находится на первой строчке (58 баллов).
владение 62%-38%, ударов 19-6, опасных атак 68-18, xG 1.95-0.32, угловых 12-3 и т.д.
Крутая чемпионская гонка получается.
владение 62%-38%, ударов 19-6, опасных атак 68-18, xG 1.95-0.32, угловых 12-3 и т.д.
Крутая чемпионская гонка получается.