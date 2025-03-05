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«Нереальная история». Карпин — о том, что может возглавить «Динамо»

сегодня, 15:49

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью источнику прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо», сменив чешского специалиста Марцела Личку.

Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели [отдыха — прим.ред.] мне нужно. Три месяца – минимум. Думаю, что больше. Я переехал в Москву. Перевёз вещи. Провёл несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:15
Ну вот, пришло время Карпина - сейчас новости о нём зазвучат из каждого утюга, а Валера с презрением и чувством собственного превосходства будет их опровергать... Как же, за ним выстраивается очередь из больших клубов... Угомонись, Валера, ты средний тренер - опыт Спартака, где у тебя был полный карт-бланш, это подтверждает. И вот что, перестань распространять слухи о себе, как дешёвый агент...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:02
За оочень большие деньги согласится!.
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