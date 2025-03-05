«Нереальная история». Карпин — о том, что может возглавить «Динамо»

Главный тренер сборной России в интервью источнику прокомментировал информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо», сменив чешского специалиста .

Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели [отдыха — прим.ред.] мне нужно. Три месяца – минимум. Думаю, что больше. Я переехал в Москву. Перевёз вещи. Провёл несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас.