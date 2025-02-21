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Представители трёх зарубежных клубов связывались с агентом Черчесова

сегодня, 14:04

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы российского тренера Станислава Черчесова, высказался на тему будущего своего клиента.

Станислав Саламович относительно недавно как гость и друг побывал на игре «Академии Пушкаша», был на игре в компании Виктора Орбана, после этого стали писать о его возможном назначении. Черчесов в Венгрии очень известный и популярный специалист, его там любят, поэтому данные разговоры не удивляют. Вернётся ли он когда‑нибудь в Венгрию? Жизнь покажет.

Только за последние две недели со мной связывались представители трёх зарубежных клубов. С иранского чемпионата тоже была команда, не буду озвучивать какая. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому вопросу. Не думаю, что ему нужен отдых или перезагрузка, но очень важно — куда и зачем. Россия у него всегда в приоритете, но только борьба за чемпионство. Знаю точно, что ему важно закрыть этот гештальт.

Напомним, в конце января Черчесов покинул сборную Казахстана.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:04
вот про гештальт не надо пугать !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:39
Может скоро где то будет рулить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:29
Стас популярный в Венгрии. Это факт
Qumbo
Qumbo
сегодня в 14:14
Тренер просто нарасхват, многим нравится его талант.
fv6javb9ajb6
fv6javb9ajb6
сегодня в 14:08
Все его в Венгрии любят, но погнали.
Гость
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