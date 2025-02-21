Представители трёх зарубежных клубов связывались с агентом Черчесова

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы российского тренера , высказался на тему будущего своего клиента.

Станислав Саламович относительно недавно как гость и друг побывал на игре «Академии Пушкаша», был на игре в компании Виктора Орбана, после этого стали писать о его возможном назначении. Черчесов в Венгрии очень известный и популярный специалист, его там любят, поэтому данные разговоры не удивляют. Вернётся ли он когда‑нибудь в Венгрию? Жизнь покажет.

Только за последние две недели со мной связывались представители трёх зарубежных клубов. С иранского чемпионата тоже была команда, не буду озвучивать какая. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому вопросу. Не думаю, что ему нужен отдых или перезагрузка, но очень важно — куда и зачем. Россия у него всегда в приоритете, но только борьба за чемпионство. Знаю точно, что ему важно закрыть этот гештальт.