Ролан Гусев ответил на вопрос о желании стать тренером ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА высказался о возможности стать тренером «армейцев». На данный момент специалист работает в «Динамо».

Почему нет? Ты всегда можешь мечтать — но для этого нужно работать. Я очень люблю ЦСКА , всегда буду с теплотой отзываться о нём — о руководстве, игроках, персонале. Для меня это до сих пор особенное место, и встречи с ЦСКА — как встречи с очень близкими людьми. Плюс «Динамо» и ЦСКА — братские клубы. Так что ничего исключать нельзя. С этим клубом я брал трофеи, начинал там работать с детьми, потом — в молодёжке… Всё, что у меня есть, — благодаря «Динамо» и ЦСКА .