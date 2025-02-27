Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Ролан Гусев ответил на вопрос о желании стать тренером ЦСКА

вчера, 23:21

Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев высказался о возможности стать тренером «армейцев». На данный момент специалист работает в «Динамо».

Почему нет? Ты всегда можешь мечтать — но для этого нужно работать. Я очень люблю ЦСКА, всегда буду с теплотой отзываться о нём — о руководстве, игроках, персонале. Для меня это до сих пор особенное место, и встречи с ЦСКА — как встречи с очень близкими людьми. Плюс «Динамо» и ЦСКА — братские клубы. Так что ничего исключать нельзя. С этим клубом я брал трофеи, начинал там работать с детьми, потом — в молодёжке… Всё, что у меня есть, — благодаря «Динамо» и ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Радимов отказался возглавить «Ростов» зимой
25 февраля
Представители трёх зарубежных клубов связывались с агентом Черчесова
21 февраля
Карпин не покинет «Ростов», клуб не смог найти тренеру замену
17 февраля
Слухи«Спартаку» предлагали подписать хавбека «Расинга»
17 февраля
Тедеев: «Никуда не собираюсь уходить из „Акрона“, очень люблю этот клуб»
15 февраля
Замена Личке в «Динамо». Топ-тренер задержался в скромном клубе – нужен новый вызов
15 февраляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии5
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 