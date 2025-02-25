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Радимов отказался возглавить «Ростов» зимой

вчера, 17:06

Сегодня стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». 56-летний специалист принял решение сосредоточиться на работе со сборной России. Его преемником стал Джонатан Альба.

По сведениям источника, близкого к клубу, в зимний период пост главного тренера «Ростова» предлагали Владиславу Радимову, однако тот отказался по личным причинам.

Отмечается, что Карпин изначально планировал продолжить работу с командой до лета. Однако по результатам сегодняшней встречи было принято решение о расторжении контракта.

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Все комментарии
happy 50
happy 50 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:10
Не пойдут. Карпин лучше Талалаева,Ташуева и тому подобных . Трансферы приличных игроков-его достижение . Карпин- легенда и его знают за границей.
2h2ruu5hc4a3
2h2ruu5hc4a3
вчера в 18:13
Предложите Мостовому. Он так давно ждёт такого шанса. Пусть наконец-ьо докажет, что он лучше этого везунчика Валеры!
Вещий
Вещий
вчера в 17:14
Кафанов, Онопко, да даже Осинов, не захотели все предстоящие невзгоды связывать со своими фамилиями?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:10
Может лучше дела пойдут у Ростова.
Гость
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