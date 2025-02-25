Радимов отказался возглавить «Ростов» зимой

1740492409

вчера, 17:06

Сегодня стало известно, что покинул пост главного тренера «Ростова». 56-летний специалист принял решение сосредоточиться на работе со сборной России. Его преемником стал Джонатан Альба.

По сведениям источника, близкого к клубу, в зимний период пост главного тренера «Ростова» предлагали , однако тот отказался по личным причинам.

Отмечается, что Карпин изначально планировал продолжить работу с командой до лета. Однако по результатам сегодняшней встречи было принято решение о расторжении контракта.