Радимов отказался возглавить «Ростов» зимой

Сегодня стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». 56-летний специалист принял решение сосредоточиться на работе со сборной России. Его преемником стал Джонатан Альба.
По сведениям источника, близкого к клубу, в зимний период пост главного тренера «Ростова» предлагали Владиславу Радимову, однако тот отказался по личным причинам.
Отмечается, что Карпин изначально планировал продолжить работу с командой до лета. Однако по результатам сегодняшней встречи было принято решение о расторжении контракта.