Личка: «Если меня поменяет Карпин, то здесь нечего стыдиться»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в интервью источнику ответил на вопрос о том, отвлекают ли его разговоры о своём будущем в клубе.
Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может всё что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.
Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуриньо сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в МЮ, потом сказали спасибо в «Роме».
А если всё это читать... Выиграли — люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днём и меняй всё к лучшему сегодня.
В Бресте в Белоруссии у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришёл в раздевалку. На всё стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?
Как тренер имеет свой почерк, свой взгляд на футбол и старается
придерживаться его.
Это кусочек большого интервью, данное СпортЭкспрессу на днях.
Костя Алексеев берёт у Лички интервью каждую зиму, и хотелось бы пожелать Марцелу следующей зимой давать Косте своё интервью по-прежнему в качестве ГТ Динамо.
Для этого, правда, придётся выполнить задачи на сезон, а они непросты: место на подиуме чемпа либо кубок России..
Как тренер имеет свой почерк, свой взгляд на футбол и старается
придерживаться его.
Это кусочек большого интервью, данное СпортЭкспрессу на днях.
Костя Алексеев берёт у Лички интервью каждую зиму, и хотелось бы пожелать Марцелу следующей зимой давать Косте своё интервью по-прежнему в качестве ГТ Динамо.
Для этого, правда, придётся выполнить задачи на сезон, а они непросты: место на подиуме чемпа либо кубок России..