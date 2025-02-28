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Личка: «Если меня поменяет Карпин, то здесь нечего стыдиться»

сегодня, 12:26

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в интервью источнику ответил на вопрос о том, отвлекают ли его разговоры о своём будущем в клубе.

Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может всё что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.

Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуриньо сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в МЮ, потом сказали спасибо в «Роме».

А если всё это читать... Выиграли — люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днём и меняй всё к лучшему сегодня.

В Бресте в Белоруссии у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришёл в раздевалку. На всё стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:44
У меня большие сомнения, что в случае перехода В.Г. в "Динамо" команда станет играть лучше или современнее. Никаких тайн в тренерском деле в настоящее время не существует, а потому ничего нового Карпин в игру команды привнести не сможет. При всём нашем и его желании. " Ростов", который он тренировал продолжительное время, как играл с бухты - барахты до его прихода, так и остался на том же месте. Всё определяет наличие классных футболистов, а таковых что в одной, что в другой командах кот наплакал. Какие, интересно, "новые веяния" г-н Карпин может надуть в паруса "Динамо" ? Никаких.
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 16:18
"....место на подиуме чемпа либо кубок России...!"
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:15
- Я, конечно, не знаю зачем Карпин в срочном порядке, прямо перед "стартовым свистком", покинул Ростов...
- Если ради сборной страны (у которой вдруг открылись перспективы участия в международных турнирах) - респект и уважуха!
- Если просто "сдёрнуть" из Ростова в Москву за большими деньгами - это Зря!!!
- Уважение Московских фанатов ещё зарабатывать придётся долго, а уважение Ростовских фанатов - он уже практически потерял...
баск
баск
сегодня в 13:45
Личка вообще-то хороший мужик- открытый, адекватный, неунывающий.
Как тренер имеет свой почерк, свой взгляд на футбол и старается
придерживаться его.

Это кусочек большого интервью, данное СпортЭкспрессу на днях.
Костя Алексеев берёт у Лички интервью каждую зиму, и хотелось бы пожелать Марцелу следующей зимой давать Косте своё интервью по-прежнему в качестве ГТ Динамо.

Для этого, правда, придётся выполнить задачи на сезон, а они непросты: место на подиуме чемпа либо кубок России..
Сп62
Сп62
сегодня в 13:45
Личка занимает второе место и опять на коне.
drug01
drug01
сегодня в 13:41
А что из этого измениться?
9uew4p9qgwba
9uew4p9qgwba
сегодня в 13:34
Неужели он готов уступить своё место???
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:32
...это была лишь госпожа Интрига, по сути ДМ не заслуживала такого
финала,что и показал результат, а тем более чемпионства,это надо
быть по всем фронтам лучшими,это не про динамовцев! Вплески-да,
падений - ещё больше!!!
v2mnaa4xncvn
v2mnaa4xncvn
сегодня в 13:29
Глупости это, зачем это Карпину
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:27
Полностью с ним согласен. Тренеры примерно одного уровня...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:00, ред.
Вот и всё что надо было знать о Динамо, если тренер хуже Карпина, а в опорку в качестве усиления покупают Глебова то это борьба за место от 5го до 10го. Мои соболезнования
протон
протон
сегодня в 12:48
Классный тренер на самом деле, Динамо при нем стабильно наверху. Жаль, что Личка не смог выиграть РПЛ в прошлом году. Была бы красивая история.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:38, ред.
Жизнь на этом не остановится, кто бы не поменял. Да и тем он не за пайку ржаного работает
Гость
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