В «Динамо» опровергли информацию про желание пригласить Карпина

Генеральный директор московского «Динамо» , отвечая на вопрос источника об информации про желание клуба предложить должность главного тренера, заявил, что она не соответствует действительности.

Это не соответствует действительности. У Марцела [Лички] контракт с «Динамо», и мы его поддерживаем. Если какие-то журналисты публикуют слухи, то я не считаю это давлением [на Личку].