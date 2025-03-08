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В «Динамо» опровергли информацию про желание пригласить Карпина

вчера, 23:30

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, отвечая на вопрос источника об информации про желание клуба предложить Валерию Карпину должность главного тренера, заявил, что она не соответствует действительности.

Это не соответствует действительности. У Марцела [Лички] контракт с «Динамо», и мы его поддерживаем. Если какие-то журналисты публикуют слухи, то я не считаю это давлением [на Личку].

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:06
Дежурные слова чтобы не обижать текущего тренера. Но Карпин, как в прочем и Личка, не решение ни для Динамо ни для какого либо ещё клуба с высокими задачами, Карпин для борьбы за место в десятке разве что. Впрочем после покупки Глебова цели Динамо тоже выглядят примерно так же
112910415
112910415
сегодня в 06:17
Валера на отдыхе, оставим его в покое !
ABir
ABir
сегодня в 03:50
Поползли слухи, не зря Карпин в МОСКВУ ПРИЕХАЛ.
mfxybjqvdnv5
mfxybjqvdnv5
сегодня в 02:03
Личка прекрасно справляется со своей работой. Убирать его будет ошибкой.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:53, ред.
Динамо клуб с очень хорошей историей... Хорошо, что бело-голубых хватило на то, чтобы опровергнуть недостоверную информацию, которую, я так понимаю, распространяет окружение Карпина. Зачем легендарному клубу связываться с человеком, у которого комплекс Спартака?
Capral
Capral
вчера в 23:52
Вероятно, после яркой и разгромной победы над легендарной и непобедимой Махачкалой, руководство резко поменяло взгляды и решило оставить чеха на должности ГТ.
Ну а если серьезно и объективно, то Карпин не намного лучше чеха. Тренерского таланта- и там и там не много. Единственное, в чем, возможно, Валера сильней чеха- это в организации игры, то-есть, у Карпина, каждый игрок на своем месте и каждый знает свои обязанности- это если говорить о Ростове. У чеха нет порядка, и точно нет системности в игре. Другое дело, что Карпин строил Ростов из возможностей клуба, максимально выжимая всё возможное из того, что было под рукой, в то время, как у чеха, игроки сильные и креативные, которые сами могут решить судьбу того или иного эпизода, не глядя на тренерские решения. Ну и конечно, следует признать, что игровой дисциплины в Ростове Карпина- несоизмеримо больше, чем у чеха, где разорванный баланс линий- как зияющая космическая дыра...
drug01
drug01
вчера в 23:45
Зачем эти разговоры, надо играть дальше как сегодня!
протон
протон
вчера в 23:35
Карпину хватает и сборной
Гость
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