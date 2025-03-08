В «Динамо» опровергли информацию про желание пригласить Карпина

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров, отвечая на вопрос источника об информации про желание клуба предложить Валерию Карпину должность главного тренера, заявил, что она не соответствует действительности.
Это не соответствует действительности. У Марцела [Лички] контракт с «Динамо», и мы его поддерживаем. Если какие-то журналисты публикуют слухи, то я не считаю это давлением [на Личку].
Ну а если серьезно и объективно, то Карпин не намного лучше чеха. Тренерского таланта- и там и там не много. Единственное, в чем, возможно, Валера сильней чеха- это в организации игры, то-есть, у Карпина, каждый игрок на своем месте и каждый знает свои обязанности- это если говорить о Ростове. У чеха нет порядка, и точно нет системности в игре. Другое дело, что Карпин строил Ростов из возможностей клуба, максимально выжимая всё возможное из того, что было под рукой, в то время, как у чеха, игроки сильные и креативные, которые сами могут решить судьбу того или иного эпизода, не глядя на тренерские решения. Ну и конечно, следует признать, что игровой дисциплины в Ростове Карпина- несоизмеримо больше, чем у чеха, где разорванный баланс линий- как зияющая космическая дыра...
Ну а если серьезно и объективно, то Карпин не намного лучше чеха. Тренерского таланта- и там и там не много. Единственное, в чем, возможно, Валера сильней чеха- это в организации игры, то-есть, у Карпина, каждый игрок на своем месте и каждый знает свои обязанности- это если говорить о Ростове. У чеха нет порядка, и точно нет системности в игре. Другое дело, что Карпин строил Ростов из возможностей клуба, максимально выжимая всё возможное из того, что было под рукой, в то время, как у чеха, игроки сильные и креативные, которые сами могут решить судьбу того или иного эпизода, не глядя на тренерские решения. Ну и конечно, следует признать, что игровой дисциплины в Ростове Карпина- несоизмеримо больше, чем у чеха, где разорванный баланс линий- как зияющая космическая дыра...