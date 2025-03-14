Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Кубок Английской Лиги 2024/2025

Слот: «Трент не сыграет в финале Кубка Лиги»

сегодня, 15:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Юнайтед16.03.2025 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подтвердил, что защитник Трент Александер-Арнольд не сыграет в финальном матче Кубка Лиги с «Ньюкасл Юнайтед».

Трент действительно недоступен. Он не сыграет в финале. Ему еще предстоит пройти обследование, чтобы узнать сроки восстановления, но мы ожидаем, что к концу сезона он вернется.

Что касается Конате, вчера мы не тренировались – был выходной, а позавчера был день восстановления, поэтому я ожидаю, что сегодня он будет заниматься с нами. Посмотрим, в каком он состоянии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вратарь «Юргордена» получил жуткую травму
Вчера, 23:20 Фото
ОфициальноЗащитник «Реала» Ферлан Менди пропустит 3-4 недели из-за травмы
Вчера, 18:00
Головин вернулся к тренировкам в общей группе
Вчера, 17:58
Александер-Арнольд из-за травмы не сыграет в финале Кубка Лиги
Вчера, 08:43
Участие Мбаппе в матче с «Атлетико» под вопросом
11 марта
ОфициальноЗелиньски из-за травмы пропустит больше месяца
10 марта
Сортировать
Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 18:29
Главное что бы Ньюкасл Юнайтед выиграл, не важно кто будет кто не будет играть!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:22
За Ньюкасл. Им трофей важнее.
протон
протон
сегодня в 16:03
В этом сезоне так, и то любители пропускать в первые 15 минут, а потом начинаются догонялки и валидол. В сезоне, когда упустили чемпионство с Суаресом, я смотрел и был уверен, что Ливерпуль выиграет почти в каждом матче. В нескольких прошлых сезонах меня бесили проигрыши каким-нибудь середнякам и аутсайдерам.
69Haya96
69Haya96
сегодня в 15:57
Два ключевых защитника получили травмы перед финалом Кубка лиги. Трент особо не защищался в последнее время, так что его отсутствие не будет заметно. Но возможное отсутствие Конате действительно является проблемой для Слота.

Кубок Лиги — это не Кубок Англии, но это все равно кубок. Но с такими потерями будет сложно выиграть этот кубок. Вся надежда на нападающих. И, конечно же, Алиссон будет работать усерднее, чем обычно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:54
Это потеря для Ливерпуля, тем более ещё и Конате неизвестно будет ли играть.
drug01
drug01
сегодня в 15:52
Это большая потеря для команды
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 