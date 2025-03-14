Слот: «Трент не сыграет в финале Кубка Лиги»

Главный тренер «Ливерпуля» подтвердил, что защитник не сыграет в финальном матче Кубка Лиги с «Ньюкасл Юнайтед».

Трент действительно недоступен. Он не сыграет в финале. Ему еще предстоит пройти обследование, чтобы узнать сроки восстановления, но мы ожидаем, что к концу сезона он вернется.

Что касается Конате, вчера мы не тренировались – был выходной, а позавчера был день восстановления, поэтому я ожидаю, что сегодня он будет заниматься с нами. Посмотрим, в каком он состоянии.