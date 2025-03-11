Участие Мбаппе в матче с «Атлетико» под вопросом

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вчера, 23:10

Завтра «Реал» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский нападающий «сливочных» , участвовавший в тренировке сегодня, испытывал мышечный дискомфорт и временно ее покинул. Ранее сообщалось о его возможной игре завтра.

Однако, с течением тренировки степень беспокойства относительно состояния игрока возросла.

Руководство клуба стало менее оптимистично настроено. Окончательное решение о возможности участия Мбаппе в матче с «Атлетико» будет принято после разминки перед игрой.