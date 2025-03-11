Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2024/2025

Участие Мбаппе в матче с «Атлетико» под вопросом

вчера, 23:10
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Завтра «Реал» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, участвовавший в тренировке сегодня, испытывал мышечный дискомфорт и временно ее покинул. Ранее сообщалось о его возможной игре завтра.

Однако, с течением тренировки степень беспокойства относительно состояния игрока возросла.

Руководство клуба стало менее оптимистично настроено. Окончательное решение о возможности участия Мбаппе в матче с «Атлетико» будет принято после разминки перед игрой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗелиньски из-за травмы пропустит больше месяца
10 марта
СлухиМартинес и де Врей могут пропустить матч с «Фейеноордом»
10 марта
Агент Головина ответил на вопрос о состоянии игрока перед матчем с «Анже»
10 марта
Рюдигер и Куртуа сыграют с «Атлетико»
10 марта
Левандовски сможет сыграть с «Бенфикой»
10 марта
Захарян вернулся в общую группу перед матчем с МЮ
10 марта
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
Не участие Мбаппе в матче - это без всякого сарказма "потеря потерь" для Реала на данном этапе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 