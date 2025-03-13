Александер-Арнольд из-за травмы не сыграет в финале Кубка Лиги

1741844589

сегодня, 08:43

Защитник «Ливерпуля» пропустит встречу с «Ньюкаслом» в финале Кубка Английской Лиги.

Сообщается, что футболист получил травму лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:1, по сумме встреч 1:1, 1:4 по пенальти).

Ожидается, что Трент сможет вернуться на поле в нынешнем сезоне. В поединке с «сороками» его заменит .