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Александер-Арнольд из-за травмы не сыграет в финале Кубка Лиги

сегодня, 08:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Юнайтед16.03.2025 в 19:30 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит встречу с «Ньюкаслом» в финале Кубка Английской Лиги.

Сообщается, что футболист получил травму лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:1, по сумме встреч 1:1, 1:4 по пенальти).

Ожидается, что Трент сможет вернуться на поле в нынешнем сезоне. В поединке с «сороками» его заменит Жарелл Куанса.

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Expert soccer
Expert soccer ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 14:42
Брэдли к сожалению насколько талантлив настолько травматичен
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:58
как же не хватает Брэдли, скорей бы он вернулся на поле! Если Конор не сбавит в самоотдаче и старании, он прекрасно заменит в будущем Трента..
Куанса в этом сезоне крайне нестабилен и непонятно как он сыграет в субботу
shur
shur
сегодня в 10:32
...соболезную Ливеру (Я о ЛЧ) ,но поддерживаю Сорок упрямых, хорошая игра предстоит!!! Здоровья парню , нам в Реале контуженные не нужны,на всякий случай,а вдруг....!
qe8ath6tntmc
qe8ath6tntmc
сегодня в 09:41
Обидно, черная полоса пошла.
Гость
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