Александер-Арнольд из-за травмы не сыграет в финале Кубка Лиги

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит встречу с «Ньюкаслом» в финале Кубка Английской Лиги.
Сообщается, что футболист получил травму лодыжки во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:1, по сумме встреч 1:1, 1:4 по пенальти).
Ожидается, что Трент сможет вернуться на поле в нынешнем сезоне. В поединке с «сороками» его заменит Жарелл Куанса.
Куанса в этом сезоне крайне нестабилен и непонятно как он сыграет в субботу
Куанса в этом сезоне крайне нестабилен и непонятно как он сыграет в субботу