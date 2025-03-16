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Рафинья лидирует в борьбе за «Золотой мяч»

сегодня, 13:10

Портал Score90 опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».

1. Рафинья («Барселона»)

2. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

3. Килиан Мбаппе («Реал»)

4. Педри («Барселона»)

5. Винисиус Жуниор («Реал»)

Рафинья лидирует в борьбе за «Золотой мяч»

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:18
Очевидно, после вылета Салаха из ЛЧ этот рейтинг обновился.
Салах ещё может взять ЗМ, при условии, если он побьет рекорд Холанда по голам за сезон в АПЛ(это не невозможно), ну и если Рафинья вдруг резко сдаст
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:18
Какого Педри в этом списке делает черепах?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:16, ред.
А где Ямаль? А я бы вообще Родриго отдал бы вот если здесь и сейчас решать
Гость
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