Рафинья лидирует в борьбе за «Золотой мяч»

Портал Score90 опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».
1. Рафинья («Барселона»)
2. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
3. Килиан Мбаппе («Реал»)
4. Педри («Барселона»)
5. Винисиус Жуниор («Реал»)
Портал Score90 опубликовал обновлённый рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».
1. Рафинья («Барселона»)
2. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
3. Килиан Мбаппе («Реал»)
4. Педри («Барселона»)
5. Винисиус Жуниор («Реал»)
Салах ещё может взять ЗМ, при условии, если он побьет рекорд Холанда по голам за сезон в АПЛ(это не невозможно), ну и если Рафинья вдруг резко сдаст
Салах ещё может взять ЗМ, при условии, если он побьет рекорд Холанда по голам за сезон в АПЛ(это не невозможно), ну и если Рафинья вдруг резко сдаст