Названы претенденты на приз лучшему игроку ответных матчей 1/8 финала ЛЧ

1741843280

сегодня, 08:21

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Боруссии» реализовал пенальти в матче с «Лиллем» (2:1).

Голкипер ПСЖ отбил два удара в послематчевой серии пенальти в поединке с «Ливерпулем» (1:0, 4:1 по пен.).

Нападающий «Баварии» забил гол и сделал голевую передачу в игре с «Байером» (2:0).

Хавбек «Астон Виллы» оформил дубль в матче с «Брюгге» (3:0).