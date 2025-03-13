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Названы претенденты на приз лучшему игроку ответных матчей 1/8 финала ЛЧ

сегодня, 08:21

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан реализовал пенальти в матче с «Лиллем» (2:1).

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в поединке с «Ливерпулем» (1:0, 4:1 по пен.).

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол и сделал голевую передачу в игре с «Байером» (2:0).

Хавбек «Астон Виллы» Марко Асенсио оформил дубль в матче с «Брюгге» (3:0).

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Все комментарии
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
сегодня в 15:20
Конечно же это Донарумма, бесспорно!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:53
Где Куртуа ? Тот тоже 2 пеналя отразил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ He Э Г О ИС T (раскрыть)
сегодня в 13:48, ред.
Знаем. Это Месси.
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 10:55, ред.
Лучшего не внесли в списки.. ☝️
амурец
амурец
сегодня в 10:54
Доннарумма
shur
shur
сегодня в 10:26
...эх, Гус Хиддинг точно знает КТО ! " ...Спящий гигант проснулся,
наконец то Харри!!!"
mgdy4e4t3efe
mgdy4e4t3efe
сегодня в 10:14
Доннарумма конечно же, затащил свою телегу в четвертьфинал
drug01
drug01
сегодня в 10:05
Вратарь . Псж конечно лучший!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:32
Кипер ПСЖ как по мне!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:29
Доннарумма отлично отыграл матч - за него !!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:10
Я бы отдал свой голос за голкипера ПСЖ...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 09:08
По мне так никто не заслуживает!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:42
Нет и всё таки сменщик Матвея!)
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