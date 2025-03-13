Названы претенденты на приз лучшему игроку ответных матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан реализовал пенальти в матче с «Лиллем» (2:1).
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара в послематчевой серии пенальти в поединке с «Ливерпулем» (1:0, 4:1 по пен.).
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол и сделал голевую передачу в игре с «Байером» (2:0).
Хавбек «Астон Виллы» Марко Асенсио оформил дубль в матче с «Брюгге» (3:0).
наконец то Харри!!!"
наконец то Харри!!!"