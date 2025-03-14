Салах — лучший игрок Английской Премьер-Лиги по итогам февраля

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сегодня, 14:38

Нападающий «Ливерпуля» получил приз лучшему футболисту АПЛ по итогам февраля.

Это 7-й подобный приз игрока, что является повторением рекорда. Данным достижением ранее отмечались Серхио Агуэро (экс-«Манчестер Сити») и Харри Кейн (экс-«Тоттенхэм»).

В прошлом месяце египтянин принял участие в 6 поединках чемпионата Англии, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.