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Салах — лучший игрок Английской Премьер-Лиги по итогам февраля

сегодня, 14:38

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил приз лучшему футболисту АПЛ по итогам февраля.

Это 7-й подобный приз игрока, что является повторением рекорда. Данным достижением ранее отмечались Серхио Агуэро (экс-«Манчестер Сити») и Харри Кейн (экс-«Тоттенхэм»).

В прошлом месяце египтянин принял участие в 6 поединках чемпионата Англии, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 19:00
Рафинья/Дембеле/Килиан/ Доннарума
DXTK
DXTK ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 18:46
Как всегда квадрупл Ливерпуля таит на глаза......... повезло им что главный претендент развалился, я говорю о Сити......а Арсенал как всегда не в силах навязать достойную борьбу. иначе и титула не выиграли бы.........Салах точно не получит ЗМ после вылета из ЛЧ.......... в матче с ПСЖ он не затащил......
DXTK
DXTK
сегодня в 18:31
Салах после вылета Ливерпуля из ЛЧ вряд ли теперь получит золотой мяч, даже в тройке претендентов не окажется, а игрока сезона в АПЛ точно может заработать.

PS Да в АПЛ Салах хорош, но вот в ЛЧ в матче с ПСЖ он ничего не сделал....... не знаю кто в нем разглядел главного претендента на ЗМ ......
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 18:19
Заслужил, но вряд ли рад. Вылет из ЛЧ всё изменил. Некоторые говорят, что для Ливерпуля важнее АПЛ, чем ЛЧ. Но так было до 2020 года. А сейчас это просто отмазка.
2t392a36tny3
2t392a36tny3
сегодня в 17:34
Других кандидатов не замечено.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:57
В АПЛ Мо действительно лучший! В ЛЧ не срослось!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:44
Вылет из Личи чемпионов конечно, разочаровали. Но В первом матче Ливерпуль играл очень очень скверно. Так нельзя. А так да, Салах лучший. Чемпион))
dеigandre
dеigandre
сегодня в 16:22
Если в каждом матче для него назначать по 3-4 пенальти, то он все рекорды на свете побьет
adekvat
adekvat
сегодня в 16:11
Думаю рекорд скоро будет побит.
протон
протон
сегодня в 15:41
Нужная еще одна премия по итогам месяца до конца сезона для истории
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:41
Только от вылета из ЛЧ не спас
69Haya96
69Haya96
сегодня в 15:32
Салах все равно был лучшим в феврале, этого никто не изменит. Только в Премьер-лиге ты знаешь каждого, каждого защитника, а Лиге чемпионов ты можешь встретить Мендеша. Так и случилось: Мендеш не давал Салаху забить гол в течение 120 минут, однажды Салах был очень близок, но нога Мендеша помешала ему забить. Но он полностью закрыл Салаха.

В свое время Ван Дейк так играл в 2020 году, тогда даже игрок калибра Месси был бессилен. Так что неважно, что Салах не сумел пройти одного защитника в Лиге чемпионов, это случается со всеми. Со статистической точки зрения он все еще проводит хороший сезон. В конце концов, ему и его команде просто нужно взять Премьер-лигу, и все запомнят его вклад в это и забудут о Мендеше.

Ему также нужно быть лучшим в апреле и мае.
shur
shur
сегодня в 15:18
...всё это блекнет с тем, что Он не справился с ПСЖ, аминь!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:03
После 30 жизнь футбольная только начинается...
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