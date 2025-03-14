Салах — лучший игрок Английской Премьер-Лиги по итогам февраля

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил приз лучшему футболисту АПЛ по итогам февраля.
Это 7-й подобный приз игрока, что является повторением рекорда. Данным достижением ранее отмечались Серхио Агуэро (экс-«Манчестер Сити») и Харри Кейн (экс-«Тоттенхэм»).
В прошлом месяце египтянин принял участие в 6 поединках чемпионата Англии, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.
PS Да в АПЛ Салах хорош, но вот в ЛЧ в матче с ПСЖ он ничего не сделал....... не знаю кто в нем разглядел главного претендента на ЗМ ......
PS Да в АПЛ Салах хорош, но вот в ЛЧ в матче с ПСЖ он ничего не сделал....... не знаю кто в нем разглядел главного претендента на ЗМ ......
В свое время Ван Дейк так играл в 2020 году, тогда даже игрок калибра Месси был бессилен. Так что неважно, что Салах не сумел пройти одного защитника в Лиге чемпионов, это случается со всеми. Со статистической точки зрения он все еще проводит хороший сезон. В конце концов, ему и его команде просто нужно взять Премьер-лигу, и все запомнят его вклад в это и забудут о Мендеше.
Ему также нужно быть лучшим в апреле и мае.
В свое время Ван Дейк так играл в 2020 году, тогда даже игрок калибра Месси был бессилен. Так что неважно, что Салах не сумел пройти одного защитника в Лиге чемпионов, это случается со всеми. Со статистической точки зрения он все еще проводит хороший сезон. В конце концов, ему и его команде просто нужно взять Премьер-лигу, и все запомнят его вклад в это и забудут о Мендеше.
Ему также нужно быть лучшим в апреле и мае.