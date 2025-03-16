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Рубен Аморим: «Я верю в Мэйсона Маунта»

сегодня, 20:37

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высоко отозвался о хавбеке Мэйсоне Маунте.

Я верю в Мэйсона Маунта, нам нужны такие игроки. Он становился чемпионом Европы (на юношеском уровне — прим. ред.), Мэйсон очень талантлив. И если игрок трудится так, как Маунт, каждый в клубе всегда его поддержит.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:33
Очень удачная продажа для Челси получилась за 65 млн.
А сам игрок погнался за большими деньгами в МЮ 250 тыс.фунтов в неделю, и погубил карьеру (на сегодня).
drug01
drug01
сегодня в 21:23
Тренер ему доверяет это хорошо!
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