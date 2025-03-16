Рубен Аморим: «Я верю в Мэйсона Маунта»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высоко отозвался о хавбеке .

Я верю в Мэйсона Маунта, нам нужны такие игроки. Он становился чемпионом Европы (на юношеском уровне — прим. ред.), Мэйсон очень талантлив. И если игрок трудится так, как Маунт, каждый в клубе всегда его поддержит.