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Рэтклифф раскритиковал прошлое руководство МЮ

сегодня, 16:33

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф подверг критике прошлое руководство клуба.

За последние 12 лет в «Манчестер Юнайтед» было две управленческие команды, которые плохо справлялись с работой, потому что владельцы работали не так, как, скажем, Стив Пэриш из «Кристал Пэлас» или Дэниэл Леви из «Тоттенхэма», они не вникали в детали. Эти двое знают, что происходит. Они бывают в расположении клуба каждый день и держат руководство на коротком поводке.

Менеджеры «Манчестер Юнайтед» получили огромную свободу действий. Владельцы просто управляли клубом и не вмешивались в футбольную сферу, и за 12 лет они приняли множество очень плохих решений, глупых решений. Они все испортили, это действительно шокирует. Они не видели, куда все идет.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 17:59
Прав 100%
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:46
Прямо как в анекдоте с тремя пакетами... Два из них уже вскрыли. Интересно, что Рэдклифф будет делать дальше? Как он собирается оправдываться за продолжающийся бардак? Мне кажется, всё-таки, рыба гниёт с головы... Не стоит во всем обвинять менеджеров, часть ответственности пора взять на себя.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:22
А про себя ничего не хочет сказать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:17
Типа, сейчас Манчестере всё хорошо...
shur
shur
сегодня в 16:41
...наконец то нашёл время взглянуть на происходящее...!!!
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