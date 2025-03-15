Рэтклифф раскритиковал прошлое руководство МЮ

Владелец «Манчестер Юнайтед» подверг критике прошлое руководство клуба.

За последние 12 лет в «Манчестер Юнайтед» было две управленческие команды, которые плохо справлялись с работой, потому что владельцы работали не так, как, скажем, Стив Пэриш из «Кристал Пэлас» или Дэниэл Леви из «Тоттенхэма», они не вникали в детали. Эти двое знают, что происходит. Они бывают в расположении клуба каждый день и держат руководство на коротком поводке.

Менеджеры «Манчестер Юнайтед» получили огромную свободу действий. Владельцы просто управляли клубом и не вмешивались в футбольную сферу, и за 12 лет они приняли множество очень плохих решений, глупых решений. Они все испортили, это действительно шокирует. Они не видели, куда все идет.