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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Агент Доннаруммы: «Сафонов играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался»

сегодня, 14:39

Агент Энцо Райола, представляющий интересы итальянского вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о российском голкипере Матвее Сафонове.

Для такого крупного клуба, как ПСЖ, нормально иметь еще одного качественного вратаря. Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов выходил на поле, когда Доннарумма в этом нуждался, и это нормально. В течение сезона может произойти многое.

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Все комментарии
shur
shur ответ Glosser (раскрыть)
сегодня в 16:52
"В течение сезона может произойти многое".
Glosser
Glosser
сегодня в 16:09
Каждый вратарь должен знать свое место.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:59
В этих словах весь шариат агента
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:14
Сафонов играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402385/donnarumma-dzhanluidzhi-pari-sen-zhermen 15.03.2025
В этих словах вся перспектива Моти)))
Futurista
Futurista
сегодня в 14:48
Агент Сафонова же считает, что "еще один качественный вратарь" это Доннарумма )...
3ddy5uf995cp
3ddy5uf995cp
сегодня в 14:46
Совершенно правильно сказал, Сафонов вратарь для лавки.
Гость
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