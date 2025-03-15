Агент Доннаруммы: «Сафонов играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался»

Агент Энцо Райола, представляющий интересы итальянского вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о российском голкипере Матвее Сафонове.
Для такого крупного клуба, как ПСЖ, нормально иметь еще одного качественного вратаря. Никогда не знаешь, что может случиться с первым номером. Сафонов выходил на поле, когда Доннарумма в этом нуждался, и это нормально. В течение сезона может произойти многое.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402385/donnarumma-dzhanluidzhi-pari-sen-zhermen 15.03.2025
В этих словах вся перспектива Моти)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1402385/donnarumma-dzhanluidzhi-pari-sen-zhermen 15.03.2025
В этих словах вся перспектива Моти)))