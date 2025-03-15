Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Тухель решил не петь гимн в своих первых матчах в сборной Англии

вчера, 20:58

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель в разговоре со СМИ рассказал о своём отношении к национальному гимну.

Я думаю, что, прежде всего, у вас очень мощный, эмоциональный и содержательный национальный гимн, и я очень горжусь тем, что руковожу сборной Англии. Для меня он значит очень много, уверяю вас, но я чувствую, что это настолько значимо, эмоционально и мощно, что я должен заслужить право петь его.

Я чувствую, что это не просто данность. Его нельзя просто так петь. Поэтому я решил, что не буду петь его в своих первых матчах.

Я заслужу это результатами, созданием коллектива, правильным выполнением своей работы и созданием ощущения, что, возможно, даже вы, ребята, в какой-то момент скажете: «Теперь пришло время вам петь, кажется, что вы заслужили это, теперь вы настоящий английский парень».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рэтклифф раскритиковал прошлое руководство МЮ
Вчера, 16:33
Агент Доннаруммы: «Сафонов играл, когда Джанлуиджи в этом нуждался»
Вчера, 14:39
Облак: «Уверен, что теперь правила двойного касания при пенальти изменят»
Вчера, 13:07
Анчелотти: «Ла Лига не думает о восстановлении футболистов»
Вчера, 11:34
Аморим: «Фернандеш очень хочет выиграть, но порой не доверяет партнёрам»
14 марта
Руни: «10-15 игроков должны покинуть МЮ»
13 марта
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 22:55
А Россия разве не Европа?
Vilar
Vilar
вчера в 22:49
Англия не в ЕС, потому патриот гейросоюза не поёт чужой гимн.
pamj35nxv8pf
pamj35nxv8pf
вчера в 22:11
Сборной Англии приход немца пойдёт только на пользу
112910415
112910415
вчера в 21:46
как сложно-то всё ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:43
повезло игрокам и тренерам Красной фурии.
в их гимне просто нет слов....значит, нет нужды хоровой подготовки.
ну а Тухелю придется выучить гимн чужой страны, или стыдно будет потом перед королем Англии.
ssspartak
ssspartak ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:39
Это европейцы, у них всё за деньги и давно уже всё адекватное человеческое поведение пропаще сгнило. А уж спеть гимн чужой страны для них это не является каким то непатриотичным шагом.
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:32
Оба...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:27, ред.
Да пусть ТТ под английский гимн хоть Валькирию Вагнера насвистывает, лишь бы в 2026-м титул Англии принёс!
А то Сколько можно мир смешить, - с 1966г. ни одного трофея ???!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:17, ред.
Поэтому спою немецкий. Вообще кажется лицемерием петь гимн не своей страны только потому что работу дали. Немецкие гастарбайтеры работающие в Англии вряд ли поют Английский гимн из-за этого
Брулин
Брулин
вчера в 21:12
А когда Германия с Англией будут играть,
Тухель чей гимн будет петь?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
Томас сейчас "не в голосе")
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:03
Он собирается петь Гимн чужой страны?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 