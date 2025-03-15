Тухель решил не петь гимн в своих первых матчах в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель в разговоре со СМИ рассказал о своём отношении к национальному гимну.
Я думаю, что, прежде всего, у вас очень мощный, эмоциональный и содержательный национальный гимн, и я очень горжусь тем, что руковожу сборной Англии. Для меня он значит очень много, уверяю вас, но я чувствую, что это настолько значимо, эмоционально и мощно, что я должен заслужить право петь его.
Я чувствую, что это не просто данность. Его нельзя просто так петь. Поэтому я решил, что не буду петь его в своих первых матчах.
Я заслужу это результатами, созданием коллектива, правильным выполнением своей работы и созданием ощущения, что, возможно, даже вы, ребята, в какой-то момент скажете: «Теперь пришло время вам петь, кажется, что вы заслужили это, теперь вы настоящий английский парень».
в их гимне просто нет слов....значит, нет нужды хоровой подготовки.
ну а Тухелю придется выучить гимн чужой страны, или стыдно будет потом перед королем Англии.
в их гимне просто нет слов....значит, нет нужды хоровой подготовки.
ну а Тухелю придется выучить гимн чужой страны, или стыдно будет потом перед королем Англии.
А то Сколько можно мир смешить, - с 1966г. ни одного трофея ???!!!
А то Сколько можно мир смешить, - с 1966г. ни одного трофея ???!!!
Тухель чей гимн будет петь?
Тухель чей гимн будет петь?