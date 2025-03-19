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В Сети появились фотографии жены Нголо Канте

сегодня, 19:05

В Сети появились фотографии полузащитника «Аль-Иттихада» Нголо Канте с его женой.

Француз не распространяется о своей личной жизни, поэтому достоверно нельзя сказать, правдива ли эта информация.

В Сети появились фотографии жены Нголо Канте

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:46
Сайт постоянно ищет сотрудников в линию новостей, даю подсказку, обратитесь к Ларисе Гузеевой и Розе Сабитовой, подобных новостей будет огромная куча.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:41
Зато даже мимолётного взгляда достаточно , что бы понять кто в этой семье глава.. )
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:26
Сразу видно - по любви!
Всё таки думаю, что это стеб: сфоткался где-нибудь на алжирской ярмарке в одежде местных туарегов с аборигенкой
Capral
Capral
сегодня в 19:20
Я вообще-то, надеялся увидеть блондинку.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:06
Ох, с такими заголовками часто выходит иной контент)))
Гость
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