В Сети появились фотографии жены Нголо Канте

В Сети появились фотографии полузащитника «Аль-Иттихада» Нголо Канте с его женой.
Француз не распространяется о своей личной жизни, поэтому достоверно нельзя сказать, правдива ли эта информация.
В Сети появились фотографии полузащитника «Аль-Иттихада» Нголо Канте с его женой.
Француз не распространяется о своей личной жизни, поэтому достоверно нельзя сказать, правдива ли эта информация.
Всё таки думаю, что это стеб: сфоткался где-нибудь на алжирской ярмарке в одежде местных туарегов с аборигенкой
Всё таки думаю, что это стеб: сфоткался где-нибудь на алжирской ярмарке в одежде местных туарегов с аборигенкой