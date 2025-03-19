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Нобоа планирует стать президентом «Эмелека»

сегодня, 15:57

Бывший игрок клубов РПЛ Кристиан Нобоа планирует стать президентом «Эмелека».

Ранее министерство спорта Эквадора дало избранному президенту клуба Хорхе Гусману десять дней для исправления замечаний и получения права на вступление в должность. В противном случае будут проведены новые выборы президента. Нобоа дал комментарий по теме:

Я решил создать спортивный проект и показать его будущему совету директоров, но теперь, видимо, бог и судьба решили, что именно я возглавлю комплексный проект в «Эмелеке».

Нобоа сообщил, что он уже ведет работу по привлечению спонсоров и инвесторов для улучшения финансового положения клуба.

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Все комментарии
Don Hose
Don Hose
сегодня в 17:30
Стоит только пожелать ему удачи в этом деле.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:48
как продвинулся после нашей РПЛ !
drug01
drug01
сегодня в 16:47
Нобоа был отличный игрок и теперь у него такие планы!
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