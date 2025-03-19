Николич обратился к болельщикам ЦСКА перед игрой с «Партизаном»

Главный тренер ЦСКА перед товарищеским матчем с «Партизаном» обратился к болельщикам «армейцев».

Болельщики ЦСКА . Добро пожаловать, мой клуб, мой город, моя страна. Родной «Партизан». Здесь в субботу ожидаю вас с нетерпением. Ещё раз добро пожаловать в Белград, добро пожаловать в «Партизан». Братская, товарищеская игра.