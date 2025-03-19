Главный тренер ЦСКА Марко Николич перед товарищеским матчем с «Партизаном» обратился к болельщикам «армейцев».
Болельщики ЦСКА. Добро пожаловать, мой клуб, мой город, моя страна. Родной «Партизан». Здесь в субботу ожидаю вас с нетерпением. Ещё раз добро пожаловать в Белград, добро пожаловать в «Партизан». Братская, товарищеская игра.
Поединок пройдет в Белграде 22 марта.
Насколько известно из официальных источников Гинер не более уголовник, чем Миллер, Медведев, Дюков, Федун и пр. Все примерно одинаковы. Только первые трое к власти поближе.
Насколько известно из официальных источников Гинер не более уголовник, чем Миллер, Медведев, Дюков, Федун и пр. Все примерно одинаковы. Только первые трое к власти поближе.