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Николич обратился к болельщикам ЦСКА перед игрой с «Партизаном»

сегодня, 09:57
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22.03.2025 Не начался

Главный тренер ЦСКА Марко Николич перед товарищеским матчем с «Партизаном» обратился к болельщикам «армейцев».

Болельщики ЦСКА. Добро пожаловать, мой клуб, мой город, моя страна. Родной «Партизан». Здесь в субботу ожидаю вас с нетерпением. Ещё раз добро пожаловать в Белград, добро пожаловать в «Партизан». Братская, товарищеская игра.

Поединок пройдет в Белграде 22 марта.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:16
Проезд оплатят сами, а билеты предоставит Партизан.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:01, ред.
gxmcuwx77a8egxmcuwx77a8e Он же Skradurtan
Насколько известно из официальных источников Гинер не более уголовник, чем Миллер, Медведев, Дюков, Федун и пр. Все примерно одинаковы. Только первые трое к власти поближе.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:46
Там же люди митингуют, до футбола ли им сейчас?
lotsman
lotsman
сегодня в 12:19
Белград, это уже Европа. Партизан европейский клуб. Вот ЦСКА и сыграет в Европе.)
gxmcuwx77a8e
gxmcuwx77a8e ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:11
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 11:48
    Газпром своим оплачивает и проезд и билеты, а здесь нет ? Дороговато. Прямые рейсы есть?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:50
    Вангую братскую ничью с обилием голов. Штуки по 3 с каждой стороны...
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:38
    Это очень здорово что братская игра?
    Гость
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