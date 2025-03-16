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Президент «Атлетико» ответил на слова Куртуа о пенальти Альвареса

сегодня, 18:33

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на слова голкипера «Реала» Тибо Куртуа об отменённом голе нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса во время послематчевой серии пенальти в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов со «сливочными» (2:2 по сумме двух матчей, 2:4 в серии пенальти).

У меня есть кадры, на которых Хулиан даже не касается мяча. Куртуа нужно замолчать. Ему следует быть благодарным за то, что он был в «Атлетико». Он должен делать то, что и у нас: быть джентльменом и лордом.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:47
Матч закончился, Тибо Крысуа пора реально помолчать в знак уважения к бывшему клубу, в которой он играл несколько сезонов в аренде на старте карьеры (пока в Челси был Чех).
Хотя, он такой человек сам себе не очень. Будучи в аренде начал капризничать, что хочет постоянное место работы в Лондоне, и ради него Челси усадили Чеха, а потом и вовсе продали, спустя время и в Челси начал ныть, что хочет обратно в Атлетико и не нравится в Англии, не будет продлевать контракт и т.д., но Атлетико он был не нужен, там уже во всю блистал Облак, появился Реал и продали туда (спустя время выяснилась причина бегства из Англии, забеременела от него женщина соседка, которая была на лет 15 старше него).
«Человек», который увёл девушку у своего друга и бывшего одноклубника де Брюнье, который потом заделал ребенка в 2016г возрастной женщине Эльзе Изак и не обеспечивает его (помимо двух других детей), который так относился к своим бывшим клубам, который обиделся, расплакался и сбежал из сборной из-за того, что капитанскую повязку не ему дали…😂🤦🏽‍♂️
В общем, в своем стиле, давненько мутно известный персонажик он.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:11
Федерации футбола Испании пора высказаться, чтобы однозначно закрыть спорную ситуацию. Надо сформулировать официальную точку зрения - так было двойное касание мяча или нет.. Ситуация напряжённая, требует, чтобы кто-то её успокоил..
shlomo
shlomo
сегодня в 20:03
Пора бы уже и закрыть этот вопрос....
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 20:01
..."Атлетико"- клуб джентельменов (сплошное рубилово, падения да упрёки) ...!!! И потом джентельмены выигрывают по чесному, а не
случайных ошибках и контратаках...!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:58
Ну раз у тебя есть кадры, где видно что Альварес не касается мяча, то что же ты не идешь с ними в УЕФА, в дисциплинарный комитет и т.д... Как не умели проигрывать, так и не научились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:50
Один сказал ,другой осёк. Ничего страшного...
Гость
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