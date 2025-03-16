Президент «Атлетико» ответил на слова Куртуа о пенальти Альвареса

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на слова голкипера «Реала» об отменённом голе нападающего «матрасников» во время послематчевой серии пенальти в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов со «сливочными» (2:2 по сумме двух матчей, 2:4 в серии пенальти).

У меня есть кадры, на которых Хулиан даже не касается мяча. Куртуа нужно замолчать. Ему следует быть благодарным за то, что он был в «Атлетико». Он должен делать то, что и у нас: быть джентльменом и лордом.