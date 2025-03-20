Терри: «Грилишу нужен тренер, который позволит ему быть самим собой»

Бывший футболист «Челси» полагает, что нападающему стоит подумать об уходе из «Манчестер Сити».

Полагаю, ему следует изучить все варианты. Я не утверждаю, что он должен покинуть «Манчестер Сити», поскольку это одна из лучших команд мира. Но, пожалуй, ему следует спросить себя: «Буду ли я частью этой команды в будущем?»

Джек – невероятно талантливый футболист, и, считаю, он показывает свою лучшую игру, когда у него есть свобода. Ему нужен тренер, который позволит ему быть самим собой – быть Джеком Грилишем. Зная Джека, [можно сказать, что] он не тот игрок, который хочет быть в запасе. Думаю, это мешает ему.

Он играет лучше всего, когда выходит на поле каждую неделю, когда доминирует – он из тех, кто принимает мяч на замахе, атакует защитников, двигает команду вперед, тащит ее за собой. Поэтому, считаю, ему нужно начинать играть. Ему стоит взвесить варианты, ведь «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне не показывает великолепных результатов, а он по-прежнему не получает шанса.

Так что на его месте я бы немного забеспокоился и подумал, что пора уходить, ибо сборная Англии для него очень важна. Надо сказать, что внимание всегда приковано к Джеку, ему тяжело – он молодой парень с огромным давлением на плечах. Я никогда не видел, чтобы кто-то так усердно трудился в клубе, когда я был в «Астон Вилле». Мне известно, насколько для него значим футбол.