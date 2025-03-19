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Ямаль назвал двух лучших защитников, против которых играл

сегодня, 19:41

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучших защитников, против которых ему доводилось играть.

Лучший защитник, против которого я играл? Назову двух: Альфонсо Дэвис и Нуну Мендеш.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 21:43
Дружище, ну почему вчера гадил? Он и сейчас, тоже, страдает недержанием, только словесным. А называется это, в медицине: "запор мысли при поносе слов"))).
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:40
Вот поэтому я и говорю- на него нужен Никулин, чтобы не был таким борзым по малолетству...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 21:28
Обычно такие вопросы задают опытным футболистам, ветеранам, у которых на счету уже сотни игр против различных клубов со всего мира. А этот школьник ещё вчера в штаны гадил, а сегодня уже пытается оценивать уровень мастерства различных футболистов. И что-то слишком часто начал появляться в СМИ этот паренёк, походу лепят из пацана очередной коммерческий проект по типу Месси.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 21:23
Слишком молод еще, чтобы сравнивать. Мало против кого играл
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:32
сейчас времена другие и правила другие))
защитников костоломов ждет длительная дисква.
Ямаль играл против Атлетико (одной из самых жестких команд)
и ничего.
ни разу не хныкал, как бывшая звезда реала кр7.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:27
Бубнов знает, не даст соврать...
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:17
))👍...
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 20:16
По мне так Барса должна его оградить от общения с журналюгами! А тут скорее наоборот им нравится , что их молодая звезда раздает вью направо и налево!А так лично я считаю что это провокационный вопрос !Парню нет и 20-ти лет а тут его спрашивают про лучших защитников! Как то так!
Capral
Capral
сегодня в 20:05
На этого ребенка на горшке, хорошо бы Серёгу Никулина, чтобы он, как минимум, его на месяц отправил на больничный, чтоб меньше интервью раздавал...
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 20:02
Давно поймал. А Вы не заметили?)))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:57
Что то много становится его в сообщениях... как бы звездочку не поймал бы
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:50
Не рано ли Ямалю дают возможность выбирать? У него сейчас есть более сложная задача - надо выбирать свой путь в футболе. Ему предстоит пройти испытание огромными деньгами, это тяжёлое испытание. А лучших защитников ещё много будет, впереди длинная карьера. Желаю сделать правильный выбор!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:42
В смысле лучших - это которых легко "сделать" или которых хрен пройдёшь?)
Гость
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