Ямаль назвал двух лучших защитников, против которых играл

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучших защитников, против которых ему доводилось играть.
Лучший защитник, против которого я играл? Назову двух: Альфонсо Дэвис и Нуну Мендеш.
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучших защитников, против которых ему доводилось играть.
Лучший защитник, против которого я играл? Назову двух: Альфонсо Дэвис и Нуну Мендеш.
защитников костоломов ждет длительная дисква.
Ямаль играл против Атлетико (одной из самых жестких команд)
и ничего.
ни разу не хныкал, как бывшая звезда реала кр7.
защитников костоломов ждет длительная дисква.
Ямаль играл против Атлетико (одной из самых жестких команд)
и ничего.
ни разу не хныкал, как бывшая звезда реала кр7.
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