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Джейсон Канди: «Фанаты будут в восторге, если Терри возглавит „Челси“»

сегодня, 11:47

Бывший футболист «Челси» Джейсон Канди считает, что новым тренером «синих» должен стать легендарный капитан клуба Джон Терри.

Если Джон Терри станет следующим тренером «Челси», болельщики клуба будут в полном восторге.

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Челси  Терри Джон
Перевод с x.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:21
Приветище, Виталий!!!
Ситуация напоминает мне истрию в киевском Динамо, когда президент клуба И.Суркис назначал на должность ГТ Динамо, так называемые "динамовские сердца", из бывших динамовцев, чтобы понравиться болельщикам киевлян. Теперь похожая история в Челси. А всё гораздо проще- вернуть Абрамку и будет результат.
xkxp7226mbbg
xkxp7226mbbg
сегодня в 12:13
Несостоявшаяся легенда спартака стала несостоявшимся тренером.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:10, ред.
От Лэмпарда поначалу тоже были в восторге...
6vsat2b2ydqv
6vsat2b2ydqv
сегодня в 12:07
Не совсем чистый для соблюдения закона, подозрительный тренер.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:48
Это надо у фанатов спросить. Всё-таки легенда Спартака в Челси- это сомнительная идея))
Гость
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