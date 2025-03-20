Джейсон Канди: «Фанаты будут в восторге, если Терри возглавит „Челси“»

Бывший футболист «Челси» Джейсон Канди считает, что новым тренером «синих» должен стать легендарный капитан клуба Джон Терри.
Если Джон Терри станет следующим тренером «Челси», болельщики клуба будут в полном восторге.
Бывший футболист «Челси» Джейсон Канди считает, что новым тренером «синих» должен стать легендарный капитан клуба Джон Терри.
Если Джон Терри станет следующим тренером «Челси», болельщики клуба будут в полном восторге.
Ситуация напоминает мне истрию в киевском Динамо, когда президент клуба И.Суркис назначал на должность ГТ Динамо, так называемые "динамовские сердца", из бывших динамовцев, чтобы понравиться болельщикам киевлян. Теперь похожая история в Челси. А всё гораздо проще- вернуть Абрамку и будет результат.
Ситуация напоминает мне истрию в киевском Динамо, когда президент клуба И.Суркис назначал на должность ГТ Динамо, так называемые "динамовские сердца", из бывших динамовцев, чтобы понравиться болельщикам киевлян. Теперь похожая история в Челси. А всё гораздо проще- вернуть Абрамку и будет результат.