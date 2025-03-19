Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Неймар: «Роналду гонится за голами, чтобы его считали лучше Месси»

сегодня, 18:07

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

Криштиану Роналду гонится за голами только для того, чтобы люди могли сказать, что он лучше Месси, но мы все знаем, что Месси на самом деле лучший!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Маротта: «Мы подходим к финишу сезона в оптимальных условиях»
Сегодня, 15:32
Мората: «Если бы я мог вернуться в прошлое, то не ушёл бы из „Атлетико“»
Сегодня, 10:48
Хёйсен: «Серхио Рамос — пример для меня»
Сегодня, 09:32
Левандовски: «Я играл в топ-клубах, но „Барселона“ особенная команда»
Сегодня, 00:49
Мбаппе: «Разве Родри является игроком уровня „Золотого мяча“?»
Вчера, 23:35
Карпин раскрыл причину отсутствия Умярова в заявке сборной России
Вчера, 23:24
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Ivan Zloy (раскрыть)
сегодня в 19:53, ред.
Да? Жаль если так. Но мораль басни от этого не меняется. Наверняка в мире найдётся пример когда человеку хватило мудрости отпустить и быть счастливым на том месте которое ему уготовила жизнь. Незачем губить своё будущее из-за не совсем как кажется сложившегося прошлого. Вообще это всё ужасно субъективная и оценочная фигня основанная на чьих то "нравится" и "не нравится" и личных предпочтениях, как и эта история с Криштиану Роналду к слову
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ 9ndnsyrmcm77 (раскрыть)
сегодня в 19:51, ред.
Какая половина? Даже половина Аль-Наср не считает Роналду лучшим
youtomee
youtomee
сегодня в 19:42
Хорошо хоть не говорит, что он лучше всех
Икарус
Икарус ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 19:33
Но ведь со всех утюгов говорят именно про то, что Месси, якобы лучший в истории, и якобы, лучше Роналду.
9ndnsyrmcm77
9ndnsyrmcm77
сегодня в 19:15
Половина считает Месси лучшим, вторая половина за Роналду топит,никогда они не договорятся
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:15
У Роналду хоть цель есть конкретная - он стремится забить тысячу голов, для начала... А какая цель у тебя? Быть обслугой Месси? Ведь с момента перехода в Барселону ты банально лег под гнома, работая только на его славу. Было время, тебя сравнивали с Пеле? Так вот, сравнение далеко не в твою пользу. И вообще, глупая ситуация - бразилец сам подчиняется аргентинцу. Позор!!!
Ivan Zloy
Ivan Zloy ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:07
Только это неправда, тот, кого выгнали из "Битлз", жестоко обиделся и вовсе не рад был работать пекарем после частички славы, это даже в основной биографии "Битлз" Дэвиса описано.))
112910415
112910415
сегодня в 19:06
почему-то неприятно узнать такое мнение Неймара ...
не знаю, почему
Capral
Capral
сегодня в 18:42
Как он вылизывает ж...у Барсе, чтобы его взяли обратно. Футбольная невежда и задолиз.
Bad Listener
Bad Listener ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 18:40, ред.
Я на фоне этой новости вспомнил интересную историю из мира музыки, один чел которого выгнали из Металлики создал группу, Мегадэт по моему, и всю жизнь гонялся за славой Металлики и никак не мог выбраться из её тени, и он всю жизнь был несчастен. А другой чел которого выгнали из Битлз просто женился и был счастлив в браке. Вопрос не на каком ты месте а как ты к этому относишься
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:36
Если сто раз повторить одно и тоже, то в это могут начать верить - давний психологический трюк, которым, за неимением лучшего, так активно пользуется Криштиану.
Правда, плохо всё равно получается, коли его сын напрямую папе говорит, что Мбаппе лучше него. 🤭
shur
shur ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 18:32
...а вот слова горечи и обиды на все и вся, от первого в мире неудачника, протанцевал свой потенциал Неймар, да будет Он
вечным карнавальщиком,аминь!!!
Ев17
Ев17
сегодня в 18:31
Да его и так половина считает лучшим, другая половина - Месси, а Неймар ? Ну хоть так подписаться к великим ...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:26
Месси и Нэймара как уже лет десять нет в европе, а они еще чтото говорят о футболе.
А Роналду делает, до сих пор делает футбол
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:09
Очень обидно быть вторым лучшим футболистом в мире, вторых никогда никто не запоминает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 