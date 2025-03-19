Неймар: «Роналду гонится за голами, чтобы его считали лучше Месси»

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
Криштиану Роналду гонится за голами только для того, чтобы люди могли сказать, что он лучше Месси, но мы все знаем, что Месси на самом деле лучший!
Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
Криштиану Роналду гонится за голами только для того, чтобы люди могли сказать, что он лучше Месси, но мы все знаем, что Месси на самом деле лучший!
не знаю, почему
не знаю, почему
Правда, плохо всё равно получается, коли его сын напрямую папе говорит, что Мбаппе лучше него. 🤭
Правда, плохо всё равно получается, коли его сын напрямую папе говорит, что Мбаппе лучше него. 🤭
вечным карнавальщиком,аминь!!!
вечным карнавальщиком,аминь!!!
А Роналду делает, до сих пор делает футбол
А Роналду делает, до сих пор делает футбол