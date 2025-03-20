Почеттино: «У футбола в США невероятный потенциал»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о перспективах футбола в этой стране.
Футбол в Америке становится лучше, но еще предстоит многое совершить. Полагаю, что мы можем доминировать в футболе. Может быть, через 10 или 15 лет. Возможно, раньше – через 5 или 7 лет.
У футбола здесь невероятный потенциал.
Сборная США занимает 16-е место в рейтинге ФИФА.
Я начал подглядывать за МЛС 6 лет назад, когда туда поехал Ибра и уже играл
там мексиканец Карлос Вела.
Оба были там космосом, Ибрагимович передвигался шагом, но забивал в каждом
матче, а Вела был на фоне МЛСовцев чистым Месси)
Прошло всего 6 лет, а шаг в качестве этой лигой сделан колоссальный.
Сейчас ни тому, ни другому уже не удалось бы забивать и выигрывать титулы
шутя, обоим пришлось бы сильно постараться, чтобы поддержать свой уровень.
Вела, в частности, уже не тянет МЛС вообще, хотя ему всего несколько дней
назад исполнилось 36- в "пенсионерской лиге", каковой её считают невежды,
запросто мог бы играть ещё долго.
Но эта лига всего за 6 лет выросла настолько, что теперь для того, чтобы
быть в ней как Мессии, нужно быть самим Месси- в этом разница между тогда
и сейчас..)
Я начал подглядывать за МЛС 6 лет назад, когда туда поехал Ибра и уже играл
там мексиканец Карлос Вела.
Оба были там космосом, Ибрагимович передвигался шагом, но забивал в каждом
матче, а Вела был на фоне МЛСовцев чистым Месси)
Прошло всего 6 лет, а шаг в качестве этой лигой сделан колоссальный.
Сейчас ни тому, ни другому уже не удалось бы забивать и выигрывать титулы
шутя, обоим пришлось бы сильно постараться, чтобы поддержать свой уровень.
Вела, в частности, уже не тянет МЛС вообще, хотя ему всего несколько дней
назад исполнилось 36- в "пенсионерской лиге", каковой её считают невежды,
запросто мог бы играть ещё долго.
Но эта лига всего за 6 лет выросла настолько, что теперь для того, чтобы
быть в ней как Мессии, нужно быть самим Месси- в этом разница между тогда
и сейчас..)
и многие американцы в ведущих европейских командах.
отличный нападающи Балогун партнер Головина в Монако
Маккенни, Тимоти Веа и Юнус Муса в Ювентусе.
Малик Тильманн и Пепи в ПСВ, Тесманн в Лионе, Пулишич в Милане.
есть еще американские игроки в Тулузе, Бетисе, Боруссии, Фулхэме.
и талантлитвый юный вратарь Диего Кочен в Барселоне.
не забудем Джованни Рейна, главный талант США.
вратарь Стеффен играл за МанСити, сейчас выступает за клуб МЛС
защитник Крис Ричардс за Баварии, сейчас в Кристал Пэлас.
как видим, американские футболисты котируются выше российских.
при том что у них более менее футбол и МЛС лет 10 как появился.
и сейчас видно, что американский рынок игроков активно анализируется европейскими командами, а значит уровень соккера за океаном растет.
факты на лицо.
и многие американцы в ведущих европейских командах.
отличный нападающи Балогун партнер Головина в Монако
Маккенни, Тимоти Веа и Юнус Муса в Ювентусе.
Малик Тильманн и Пепи в ПСВ, Тесманн в Лионе, Пулишич в Милане.
есть еще американские игроки в Тулузе, Бетисе, Боруссии, Фулхэме.
и талантлитвый юный вратарь Диего Кочен в Барселоне.
не забудем Джованни Рейна, главный талант США.
вратарь Стеффен играл за МанСити, сейчас выступает за клуб МЛС
защитник Крис Ричардс за Баварии, сейчас в Кристал Пэлас.
как видим, американские футболисты котируются выше российских.
при том что у них более менее футбол и МЛС лет 10 как появился.
и сейчас видно, что американский рынок игроков активно анализируется европейскими командами, а значит уровень соккера за океаном растет.
факты на лицо.
Понятно желание Почеттино похвалить своё место работы, но выглядит это несолидно. Если в МЛС работает такое посмешище как недошварцман- у такого футбола будующего нет и быть не может- это тупик...
Понятно желание Почеттино похвалить своё место работы, но выглядит это несолидно. Если в МЛС работает такое посмешище как недошварцман- у такого футбола будующего нет и быть не может- это тупик...