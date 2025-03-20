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Почеттино: «У футбола в США невероятный потенциал»

сегодня, 13:21

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о перспективах футбола в этой стране.

Футбол в Америке становится лучше, но еще предстоит многое совершить. Полагаю, что мы можем доминировать в футболе. Может быть, через 10 или 15 лет. Возможно, раньше – через 5 или 7 лет.

У футбола здесь невероятный потенциал.

Сборная США занимает 16-е место в рейтинге ФИФА.

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Все комментарии
баск
баск ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:47
Однозначно растёт, всё верно.

Я начал подглядывать за МЛС 6 лет назад, когда туда поехал Ибра и уже играл
там мексиканец Карлос Вела.
Оба были там космосом, Ибрагимович передвигался шагом, но забивал в каждом
матче, а Вела был на фоне МЛСовцев чистым Месси)

Прошло всего 6 лет, а шаг в качестве этой лигой сделан колоссальный.
Сейчас ни тому, ни другому уже не удалось бы забивать и выигрывать титулы
шутя, обоим пришлось бы сильно постараться, чтобы поддержать свой уровень.

Вела, в частности, уже не тянет МЛС вообще, хотя ему всего несколько дней
назад исполнилось 36- в "пенсионерской лиге", каковой её считают невежды,
запросто мог бы играть ещё долго.

Но эта лига всего за 6 лет выросла настолько, что теперь для того, чтобы
быть в ней как Мессии, нужно быть самим Месси- в этом разница между тогда
и сейчас..)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:13
пока неясно, каким будет МЛС. но сборная США вполне способна стать сильной командой.
и многие американцы в ведущих европейских командах.
отличный нападающи Балогун партнер Головина в Монако
Маккенни, Тимоти Веа и Юнус Муса в Ювентусе.
Малик Тильманн и Пепи в ПСВ, Тесманн в Лионе, Пулишич в Милане.
есть еще американские игроки в Тулузе, Бетисе, Боруссии, Фулхэме.
и талантлитвый юный вратарь Диего Кочен в Барселоне.
не забудем Джованни Рейна, главный талант США.
вратарь Стеффен играл за МанСити, сейчас выступает за клуб МЛС
защитник Крис Ричардс за Баварии, сейчас в Кристал Пэлас.
как видим, американские футболисты котируются выше российских.
при том что у них более менее футбол и МЛС лет 10 как появился.
и сейчас видно, что американский рынок игроков активно анализируется европейскими командами, а значит уровень соккера за океаном растет.
факты на лицо.
Capral
Capral
сегодня в 13:49
Никакого потенциала у американского футбола нет. Иногда смотрю матчи МЛС и понимаю, что футбол без обороны и центра поля будующего не имеет... Примитивный, дворовой, песочный футбол. Можно сколько угодно убеждать себя в обратном, но и через 100 лет американский футбол не будет похож на европейский, какие бы европейские тренеры там не работали. Плюс ко всему- приезд возрастных европейских пенсионеров в МЛС не добавляет этому футболу качества, но только популярности среди толстосумов, которые, всегда и при любых вариантах будут рассматривать такой футбол как ШОУ.
Понятно желание Почеттино похвалить своё место работы, но выглядит это несолидно. Если в МЛС работает такое посмешище как недошварцман- у такого футбола будующего нет и быть не может- это тупик...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:35
Доминировать? Если только у себя там в северной Америке
Гость
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