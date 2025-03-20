Почеттино: «У футбола в США невероятный потенциал»

Главный тренер сборной США высказался о перспективах футбола в этой стране.

Футбол в Америке становится лучше, но еще предстоит многое совершить. Полагаю, что мы можем доминировать в футболе. Может быть, через 10 или 15 лет. Возможно, раньше – через 5 или 7 лет.

У футбола здесь невероятный потенциал.