Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос стал акционером спортивного агентства Sport 360, которое представляло его интересы.
Я рад дать совет некоторым игрокам на их спортивном пути и поделиться своим опытом.
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос стал акционером спортивного агентства Sport 360, которое представляло его интересы.
Я рад дать совет некоторым игрокам на их спортивном пути и поделиться своим опытом.
Тонни является первым в истории шестикратным победителем Клубного чемпионата мира , на что указывает поднятые руки
фигурки футболиста!!! Про главное орудие - удар по мячу не трудно
догадаться по остальным частям тела"
Тонни является первым в истории шестикратным победителем Клубного чемпионата мира , на что указывает поднятые руки
фигурки футболиста!!! Про главное орудие - удар по мячу не трудно
догадаться по остальным частям тела"