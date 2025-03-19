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Кроос стал акционером спортивного агентства

сегодня, 21:17

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос стал акционером спортивного агентства Sport 360, которое представляло его интересы.

Я рад дать совет некоторым игрокам на их спортивном пути и поделиться своим опытом.

Кроос стал акционером спортивного агентства

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:07, ред.
...сзади на фото "Острый глаз" Кросса когда Он играл в Реале и
Тонни является первым в истории шестикратным победителем Клубного чемпионата мира , на что указывает поднятые руки
фигурки футболиста!!! Про главное орудие - удар по мячу не трудно
догадаться по остальным частям тела"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:59
Каждый старается найти себе дополнительный заработок...
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